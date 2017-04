Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình ngày 24-4 đã lên tiếng phản đối chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng nhưng lại kêu gọi Mỹ kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên.

Ông cũng lẩn tránh nhắc tới lập trường như thường lệ của TQ về giải quyết vấn đề căng thẳng hạt nhân “một cách hòa bình”.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 24-4, ông Tập đồng ý duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington về vấn đề Triều Tiên và hợp tác với Mỹ cũng như các quốc gia khác để tránh một cuộc khủng hoảng toàn diện, Tân Hoa Xã đưa tin. Cuộc điện đàm trên là chủ ý của Tổng thống Trump giữa lúc lo ngại gia tăng về khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa và thử hạt nhân lần sáu vào ngày 25-4 nhằm kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội nước này.

“TQ kiên quyết phản đối mọi hành vi vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và hy vọng các bên sẽ kiềm chế và tránh các động thái có thể làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên” - Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập và ông Trump cam kết liên lạc chặt chẽ thông qua nhiều phương tiện khác nhau nhằm trao đổi quan điểm về các vấn đề lớn hai nước cùng quan tâm, trong đó có Triều Tiên.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là ông Tập không lặp lại lập trường như thường lệ của Bắc Kinh trong việc tìm kiếm giải pháp cho căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trên nền tảng hòa bình. Thay vào đó, nhà lãnh đạo TQ nói rằng tất cả các bên nên “nhận thấy trách nhiệm của mình” và cùng nhau tìm cách xoa dịu căng thẳng để đạt được ổn định và phi hạt nhân hóa trên bán đảo.

Các chuyên gia phân tích nhận định rằng TQ đang thay đổi chính sách của nước này trong vấn đề Triều Tiên một cách khôn ngoan khi giới lãnh đạo ở Bắc Kinh dần thiếu kiên nhẫn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo SCMP.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ diễn ra khi quan hệ Trung-Triều xấu đi rõ rệt sau khi Bắc Kinh cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên đến cuối năm 2017. Hồi tuần trước, TQ cũng ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Mỹ đề xuất, lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng hôm 16-4, đồng thời yêu cầu Triều Tiên ngay lập tức chấm dứt các hành vi vi phạm nghị quyết.