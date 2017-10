Nhóm 'Tứ ca ngẫu nhiên' quy tụ bốn chân dài nức tiếng của Trương Ngọc Ánh sau 17 năm đã có nhiều biến đổi trong đời sống lẫn hôn nhân.

Tứ ca Ngẫu nhiên được thành lập đầu thập niên 2000 với 4 thành viên bao gồm các chân dài đình đám thuở bấy giờ: Diễn viên Trương Ngọc Ánh, Á hậu Trịnh Kim Chi, Á hậu Chung Vũ Thanh Uyên và người mẫu Minh Anh. Tứ ca Ngẫu nhiên từng biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn như Duyên dáng Việt Nam, Nhan sắc Sài Gòn... Đa số ca khúc do nhóm thể hiện đều mang giai điệu vui tươi, trẻ trung như Hôn môi xa, Cổ tích chuyện tình... Ngoài ra, nhóm còn chọn các bài hát quốc tế được viết lại lời Việt như Let's get loud, Baby one more time... Sau vài năm hoạt động, Tứ ca Ngẫu nhiên tan rã vì mỗi thành viên đều có hướng đi riêng. Đến nay, những chân dài này đã bước sang tuổi tứ tuần với đường tình mỗi người một vẻ.

Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh được xem là linh hồn của Tứ ca ngẫu nhiên vì cô là người khỏi xướng nên nhóm nhạc duy nhất toàn chân dài xinh như hoa như ngọc này. Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, gia nhập làng giải trí từ những năm đầu thập niên 1990 với tư cách người mẫu và diễn viên điện ảnh. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô cùng Chung Vũ Thanh Uyên, Trịnh Kim Chi và Minh Anh thành lập nên nhóm Tứ ca Ngẫu nhiên và lấn sân lĩnh vực ca hát. Sau khi nhóm này tan rã, Trương Ngọc Ánh dồn sức cho lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh riêng. Cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với vai diễn trong các phim Áo lụa Hà Đông, Lục Vân Tiên...

Vào năm 2005, Trương Ngọc Ánh kết hôn với doanh nhân Trần Bảo Sơn. Cặp đôi có một con gái tên Bảo Tiên, sinh năm 2008. Đến năm 2014, nữ diễn viên tuyên bố đã ly hôn sau một thời gian dài ly thân. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn thống nhất cùng nhau chăm sóc bé đến khi trưởng thành.

Sau khi ly hôn một thời gian, Trương Ngọc Ánh thực hiện bộ phim Hương ga. Và cũng từ đây dấy lên tin đồn hẹn hò giữa cô cùng nam diễn viên Kim Lý. Chính Trương Ngọc Ánh thừa nhận trái tim cô tan chảy trước sự lãng mạn của Kim Lý. Sự từng trải ở chàng trai kém 7 tuổi chính là lý do thuyết phục nữ diễn viên mở cửa trái tim sau hôn nhân tan vỡ. Anh cũng là chỗ dựa tinh thần cho cô cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cả hai gắn bó trong suốt một năm dài.

Tuy nhiên, chuyện tình giữa Trương Ngọc Ánh và Kim Lý cũng đặt dấu chấm hết. Sau đó, người đẹp tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Cô hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân đầy bản lĩnh.

Trịnh Kim Chi

Thành viên nổi bật thứ hai của Tứ ca Ngẫu nhiên là Trịnh Kim Chi. Cô sinh năm 1972, từng giành ngôi vị Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994. Sau khi đăng quang, cô tham gia nhiều lĩnh vực: thời trang, phim ảnh, kịch nói, ca hát... trong đó có việc đi hát cùng các thành viên Tứ ca Ngẫu nhiên. Sau khi nhóm tan rã, Trịnh Kim Chi không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp mà chỉ đi hát solo trong những sự kiện do bạn bè thân thiết tổ chức. Cô chuyển hẳn sang mảng phim truyền hình và kịch nói.

Năm 2015, Trịnh Kim Chi được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Sau đó, cô thành lập sân khấu kịch mang tên mình cùng năm đó và tích cực truyền dạy kiến thức cho các học trò. Ngoài ra, cô vẫn đều đặn tham gia các bộ phim truyền hình.

Có lẽ trong Tứ ca Ngẫu nhiên, Trịnh Kim Chi là thành viên suôn sẻ đường tình nhất. Cô có một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sau 15 năm kết hôn, hiện cô đang sống hạnh phúc cùng chồng và hai cô con gái: Khánh Ngân (15 tuổi) và Khánh Vy (1 tuổi). Tháng 8/2016, Trịnh Kim Chi được chồng tặng ô tô trị giá 5 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật. Người đẹp hoàn toàn mãn nguyện về người bạn đời của mình: "Không chỉ là người hỗ trợ kinh tế, ông xã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc".

Chung Vũ Thanh Uyên

Chung Vũ Thanh Uyên là thành viên sớm rút lui khỏi làng trí nhất. Cô sinh năm 1975, từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Áo dài 1995. Khi mới bước chân vào showbiz, cô hoạt động trong làng thời trang rồi cùng Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi và Minh Anh lập nên Tứ ca Ngẫu nhiên.

Chung Vũ Thanh Uyên kết hôn với một doanh nhân người Singapore vào năm 2001. Tuy nhiên, đến năm 2007 cô mới tổ chức lễ cưới chính thức để ra mắt người thân, bạn bè. Sau khi kết hôn, cô du học ngành tài chính ngân hàng ở Mỹ suốt 5 năm. Trong thời gian này, người đẹp thỉnh thoảng đi hát phục vụ cộng đồng người Việt ở Mỹ với tư cách ca sĩ solo. Sau đó, cô theo chồng đến Hong Kong sinh sống một thời gian trước khi về hẳn Việt Nam. Hơn 20 năm sống bên nhau, vợ chồng Thanh Uyên vẫn chưa sinh con. Người đẹp từng chia sẻ, vợ chồng cô tin rằng chuyện con cái là duyên số và vẫn mong sớm được đón niềm vui này. Hiện tại, Chung Vũ Thanh Uyên làm quản lý cho một công ty toàn cầu nên thường xuyên đi công tác nước ngoài.

Minh Anh

Có lẽ, Minh Anh là thành viên lận đận và chịu nhiều nỗi đau tình lẫn niềm oan ức nhất Tứ ca Ngẫu nhiên. Cô từng là một trong những "chân dài" thuộc thế hệ người mẫu đầu tiên của làng thời trang Việt Nam. Thế nhưng, điều khiến công chúng nhớ đến cô nhất là trong vai trò người yêu của tài tử Lê Công Tuấn Anh. Sau cái chết của nam tài tử đình đám, Minh Anh đột nhiên trở thành kẻ tội đồ bị chỉ trích vì họ cho rằng cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lê Công Tuấn Anh. Trước sự chỉ trích dữ dội của dư luận, Minh Anh thật sự đau đớn, suy sụp đến mức tìm cách tự tử nhưng không thành.

Sau khi nhóm Tứ ca Ngẫu nhiên tan rã, Minh Anh sang Singapore du học ngành thời trang. Cô kết hôn với một doanh nhân người Singapore. Người đẹp hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con - một trai, một gái. Cô kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thời trang.

Từ năm 2011, Minh Anh góp vốn cùng một số người bạn thân đầu tư mở nhiều quán cà phê tại Tp.HCM. Cô hiện vẫn thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Singapore. Minh Anh vẫn giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm Tứ ca Ngẫu nhiên và có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt như diễn viên Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng...

Trong lễ giỗ Lê Công Tuấn Anh hôm 6/10/2016, Minh Anh cũng từ Singapore về Việt Nam tham dự. Cô đeo khẩu trang và ôm mặt khóc suốt buổi lễ khi nghe những người bạn thân của cố nghệ sĩ minh oan cho uẩn ức mà mình phải chịu suốt 20 năm qua.

