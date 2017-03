Tài xế chiếc xe Camry có biển số đẹp đã gây tai nạn liên hoàn trên nhiều cung đường của TP Hải Phòng, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi xe dừng lại trong tình trạng đã nát bét phần đầu, lái xe bị hàng chục người đuổi bắt, đánh đập.

Vào lúc 22h ngày 22/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Trung Lực, quận Hải An, TP Hải Phòng. Chiếc xe Camry màu đen còn mới cóng có BKS 15A-266.55, do một người đàn ông cầm lái đã gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy với tốc độ cao trên nhiều tuyến phố Hải Phòng.

Ghi nhận tại hiện trường, sau khi gây hàng loạt tai nạn, chiếc xe nát bét phần đầu, lái xe ngồi bất động cố thủ trong xe. Phía đầu xe là một chiếc ô tô khác bị hư hỏng nặng do bị xe Camry tông phải. Trước đó một cây xanh đã bị húc đổ.

Xác nhận với PV Dân trí, cán bộ đội CSGT trật tự số 2, Phòng CSGT Công an Hải Phòng, cho biết, đội đã nhận được nguồn tin và huy động lực lượng ra hiện trường phối hợp với Công an quận Hải An giải quyết vụ việc. Tài xế xe Camry đã gây tai nạn liên hoàn, khiến người đi đường bị thương, đâm hỏng một ô tô đậu ven đường và húc đổ một cây xanh trước khi dừng lại. Hiện số người bị thương vẫn chưa được xác định.

Theo tìm hiểu của PV, chiếc xe này đã gây tai nạn trên đường Lê Hồng Phong rồi bỏ chạy về đường Ngô Gia Tự, rồi lại chạy vòng lại Lê Hồng Phòng đến đường Trung Lực, đoạn giao với đường Ngô Gia Tự thì mới dừng lại.

Tại hiện trường hàng chục người dân tham gia truy đuổi tài xế gây tai nạn đã buộc người này phải ra khỏi xe. Tuy nhiên tài xế cố thủ trong xe trong tình trạng có mùi rượu. Nhiều người quá khích đã dùng búa đập kính của chiếc xe gây tai nạn và cạy cửa, lôi bằng được tài xế ra ngoài.

Tài xế sau đó đã bị đám đông đánh đập vì tội bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Cơ quan công an có mặt đã kịp thời ngăn chặn các hành vi quá khích, đưa tài xế đi khỏi hiện trường trong tình trạng không nhận thức được gì.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xác minh số người bị thương cũng như hậu quả về tài sản do chiếc xe gây ra.

Một số hình ảnh về hiện trường vụ tai nạn

Một cây xanh bên đường bị húc đổ

Chiếc xe nát bét đầu sau khi gây ra hàng loạt vụ tai nạn (ảnh: Thu Hằng)

Hàng chục người lao vào lôi tài xế ra ngoài đánh vì tội bỏ chạy sau khi gây tai nạn.

Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng (ảnh: Bình Chèo)

Theo Thu Hằng/Dân Trí