Khi tận mắt chứng kiến cảnh xăm nốt ruồi mới thấy rùng mình bởi “công nghệ” xăm, tẩy này

Dịch vụ phun xăm, tẩy, xóa nốt ruồi theo phong thủy hiện đang thu hút sự quan tâm của chị em. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, nếu tự ý tẩy xóa nốt ruồi dễ rước họa vào thân.

Rùng mình với “công nghệ” xăm, tẩy nốt ruồi

Nắm bắt tâm lý của chị em mong muốn diện mạo mới sẽ mang đến nhiều tài lộc và may mắn, nhiều cơ sở, dịch vụ làm đẹp rầm rộ quảng cáo phun xăm, tẩy xóa nốt ruồi giúp thay đổi vận mệnh cho chị em. Họ đưa ra bản danh sách những nốt ruồi son may mắn đối với con người và sẵn sàng tư vấn miễn phí cho khách hàng những nốt ruồi nên giữ hoặc bỏ để cuộc đời “xuôi chèo mát mái”. Cũng bởi thế, trào lưu phun, tẩy nốt ruồi theo phong thủy ngày một nở rộ.

Tin nhắn của một khách hàng sau khi xăm, tẩy nốt ruồi. (ảnh:PV).

Theo khảo sát của phóng viên, giá xăm, tẩy một nốt rồi chỉ khoảng 80.000 - 100.000 đồng, tùy vào vị trí và màu sắc. Với những lời quảng cáo “bùi tai”, không ít chị em đã tìm đến các cơ sở làm đẹp bình dân này. Song, không ít cơ sở xăm, tẩy đó không đảm bảo vệ sinh, an toàn và không được cấp phép. Theo các bác sĩ chuyên khoa da liễu, thuốc tẩy nốt ruồi được sử dụng tràn lan tại các cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng cắt tóc làm đầu, cơ sở làm đẹp là một dạng axit được pha loãng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Trong vai người có nhu cầu phun nốt ruồi son may mắn, phóng viên đã ghé vào một cửa hàng cắt tóc, gội đầu và làm đẹp tại Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Chủ cửa hàng tư vấn nhiệt tình rằng, nếu sở hữu một nốt ruồi mọc ở vị trí tốt không những sẽ làm cho người sở hữu trở nên duyên dáng, quyến rũ hơn mà còn mang đến may mắn, tài lộc, phú quý... sau đó khẳng định: “Chúng em cam kết phun nốt ruồi tại đây không sưng, không đau, không chảy máu, không phải ăn kiêng. Giá rất rẻ, chỉ 150.000 đồng/nốt, phun từ 3 nốt trở lên sẽ có giá 100.000 đồng/nốt”.

Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến cảnh xăm nốt ruồi mới thấy rùng mình bởi “công nghệ” xăm, tẩy này. Không cần khử trùng dụng cụ hay sát khuẩn chỗ xăm tẩy, nhân viên cơ sở này chỉ cần lau qua chỗ xăm, tẩy cho khách bằng nước, sau đó đeo bao tay bằng nilon mỏng, lấy bông tăm chọc vào lọ thuốc tê rồi bôi lên vị trí cần xăm, tẩy, chờ ít phút rồi chọc kim xăm vào vị trí vừa ủ tê. Cũng đôi bao tay ấy, nhân viên tiếp tục làm cho các khách khác. Khách không cần phải kiểm tra sức khỏe, không cần đo huyết áp hay kiểm tra tiền sử có dị ứng hay không. Khách chỉ cần ngồi yên và chịu đau trong 20 phút là kết thúc một “liệu trình” tạo nốt ruồi “phú quý”.

Rước họa vào thân

Đã có nhiều chị em tìm tới dịch vụ phun hoặc xóa nốt ruồi trên cơ thể với mong muốn cải mệnh, nhưng vận may đâu chưa thấy, đã “rước” họa vào thân. Trường hợp của em Nguyễn Ngọc Năm (ở Hà Đông, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Một lần vào thăm bác ở TP. Hồ Chí Minh, Năm cùng chị họ đã đến một trung tâm thẩm mỹ viện tại đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 để phun nốt ruồi son ở trán mong được phú quý. “Nhưng sau khi làm xong nốt ruồi, vùng da quanh trán bị ngứa, sưng đỏ, nổi mụn li ti và bị viêm nhiễm phải uống thuốc chống viêm, tiêu sưng một tuần mới đỡ”, Ngọc Năm rùng mình nhớ lại.

Còn chị An (làm nghề bán quần áo, ở Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) lại quyết đi phá nốt ruồi để… giữ chồng. Trước đó, chị và chồng lục đục bất hòa, thay vì đi tìm nguyên nhân để giải quyết, chị lại đi hỏi thầy bói. Ông thầy cho rằng nốt ruồi ở giữa cằm của chị là nguyên nhân gây bất hòa trong gia đình, khiến chồng chị đòi ly hôn. Chị bèn đi xóa nốt ruồi. Nhưng khi xóa xong nốt ruồi thì một vết sẹo lồi to hơn nốt ruồi lại mọc lên khiến chị bị đau rát. Chị đành mua thuốc kháng sinh để bôi, như không khỏi và ngày càng loét to. Chị bèn đến bệnh viện khám thì biết vết thương đã bị nhiễm trùng nặng do tẩy không đúng cách.

Theo các chuyên gia da liễu, nốt ruồi thực chất là một u sắc tố. Để đảm bảo an toàn, bác sĩ cần xác định đó là u sắc tố lành hay ác thông qua khám lâm sàng, sinh thiết. Nếu là u lành, nốt ruồi nhỏ thì việc tẩy xóa đơn giản. Nhưng nếu chẳng may đó là u ác tính, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ phải thực hiện ở bệnh viện da liễu, ung bướu hoặc bệnh viện có khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Đặc biệt, khi xóa những nốt ruồi lớn, có chân sâu thì trước khi bôi thuốc tẩy, các cơ sở xăm tẩy này thường lấy kim chọc quanh nốt ruồi tạo thành những vết hở nhỏ cho thuốc ngấm sâu để loại bỏ tận chân nốt ruồi. Điều này rất nguy hại vì không những sẽ xảy ra nhiễm khuẩn mà còn khiến axít thấm trực tiếp vào cơ thể hủy hoại những lớp da ở sâu phía dưới. Nếu không được khử trùng, nhiều tác nhân gây bệnh nguy hiểm như viêm gan B, thậm chí là nhiễm HIV… sẽ truyền qua dụng cụ được dùng trong phun xăm thẩm mỹ như kim tiêm, kim châm, chất dịch màu... Không những thế, phun xăm không đúng cách còn dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ, làm viêm tấy đỏ một vùng, bị dị ứng với thuốc xăm, hoặc bị tróc da sau khi xăm… Vì thế, các chuyên gia khuyến cáo, nếu có nhu cầu, khách hàng nên tìm đến những cơ sở phun xăm thẩm mỹ có uy tín, có giấy phép hành nghề./.

Thù Hồng/Báo Tiếng nói Việt Nam