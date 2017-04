Đại diện người dân Đồng Tâm đã viết tâm thư gửi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, trong đó nêu ra 8 đề nghị.

Người dân Đồng Tâm vẫn dùng các chướng ngại vật chặn các con đường dẫn vào thôn Hoành.

Thông tin mới nhất vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm, Mỹ Đức , Hà Nội, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, chiều 21/4, đại diện người dân Đồng Tâm đã viết tâm thư gồm 8 nội dung gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Những người đại diện cho dân Đồng Tâm đã cùng ký vào bức tâm thư này.

Theo đó, sau khi tự kiểm điểm, người dân Đồng Tâm tự nhận thấy do không hiểu biết nên đã có những sai sót, vi phạm pháp luật. Vì vậy, nhân dân mong muốn Chủ tịch UBND thành phố tha thứ, khoan hồng, không truy cứu hình sự.

Thứ hai, người dân Đồng Tâm đề nghị UBND huyện Mỹ Đức không tuyên truyền trên loa đài của huyện về đất đồng Sênh là đất quốc phòng khi chưa làm rõ trắng đen để nhân dân không bức xúc.

Thứ ba, đề nghị Công an huyện, công an thành phố không về trấn áp làm nhân dân bức xúc.

Thứ tư, đề nghị Tập đoàn Viettel không xây dựng gì trên đất đồng Sênh khi chưa có kết luận và giải quyết cuối cùng.

Thứ năm, người dân Đồng Tâm cho biết đã chăm sóc, đối xử, bảo vệ tốt đối với các cán bộ chiến sỹ, đề nghị Chủ tịch thành phố ghi nhận việc này.

Thứ sáu, đề nghị xác minh điều tra những người đã làm sai trong việc bắt người dân và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình trong thời gian vừa qua.

Thứ bảy, đề nghị Chủ tịch thành phố quan tâm trực tiếp chỉ đạo và xử lý toàn diện vụ việc.

Thứ tám, người dân Đồng Tâm khẳng định đến ngày 19/4/2017 không có việc côn đồ, đầu gấu tấn công nhân dân; không có việc dân đổ xăng vào người đe dọa các cán bộ chiến sỹ. Đề nghị Chủ tịch thành phố ghi nhận. Đồng thời, người dân khẳng định những tin đồn trên các trang mạng xã hội là không đúng sự thật nhằm chia rẽ, làm hại nhân dân và các cấp chính quyền.

“Chúng tôi, nhân dân xã Đồng Tâm chỉ đấu tranh chống tham nhũng sai trái và tiêu cực. Những gì xảy ra chỉ là bước đường cùng để kêu cứu tới Đảng, Nhà nước và các cấp T.Ư”, đại diện người dân xã Đồng Tâm khẳng định.

Trước đó, chiều 20/4, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã dẫn đầu đoàn công tác về huyện Mỹ Đức để giải quyết vi phạm đất đai, gây rối trật tự tại xã Đồng Tâm.

Tuy nhiên, sau 2 giờ chờ đợi, đến 19h tối, chỉ có đại diện chính quyền xã chứ không có người dân nào tới dự cuộc đối thoại.

Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung thông tin, thành phố đã quyết định thanh tra toàn diện quá trình quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm, sau 45 ngày sẽ công bố kết quả thanh tra.

Đến sáng nay (21/4), Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã gọi điện cho ông Bùi Viết Hiệp (74 tuổi người dân thôn Hoành). Theo đó, ông Chung cam đoan thực hiện những gì đã nói tại cuộc đối thoại chiều qua (20/4). Ông Chung cũng đề nghị ông Hiệp vận động người dân tháo dỡ những chướng ngại vật trên đường vào xã.

Ông Chung cho biết sẽ về xã làm việc đồng thời đề nghị người dân có kiến nghị gì nêu hết. Nếu không giải quyết được hết kiến nghị này, ông sẽ về xin ý kiến thường trực Thành ủy. Sau khi nhận được kiến nghị của người dân, sau 3-4 tiếng ông sẽ có mặt.

Trong một diễn biến khác, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình, một trong 4 người ở xã Đồng Tâm bị bắt giữ hôm 15/4.

Quyết định này do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội ký. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ đối với ông Kình (82 tuổi, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức), do Cơ quan điều tra Công an Hà Nội ban hành.

