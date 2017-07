Người vợ thừa nhận mình ngoại tình nên đã làm cho cuộc sống gia đình căng thẳng, khiến chồng nổi giận nên đánh và hắt nước hòa ớt vào vợ.

Ngày 20-7, thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận Thủ Đức,TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Ngọc Tuyên (29 tuổi; quê Thanh Hóa) để điều tra, xử lý về hành vi đe dọa giết người.

Từ hình ảnh mùi mẫn của người vợ

Vũ Ngọc Tuyên thời điểm bị công an khống chế

Theo thượng tá Phê, khoảng 9 giờ 30 ngày 18-7, Công an phường Tam Bình nhận được thông tin Tuyên ném ớt bột, khống chế vợ là chị T.K.N. (27 tuổi, quê Phú Yên) tại nhà trọ trên đường số 7, phường Tam Bình (quận Thủ Đức). Ngay lập tức Công an phường Tam Bình đã đến hiện trường yêu cầu Tuyên thả vợ nhưng thanh niên này không đồng ý.

Công an phường Tam Bình đã báo cáo Công an quận xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Ít phút sau lực lượng cảnh sát 113, CSGT, CSHS… Công an quận Thủ Đức được lệnh bao vây căn nhà, nơi Tuyên đang khống chế vợ. Thấy cảnh sát đông, Tuyên hoảng sợ khóa chặt cửa, yêu cầu công an rút đi, nếu không sẽ "xử" vợ.

Lãnh đạo Công an quận Thủ Đức vận động Tuyên mở cửa, thả chị N. thì đối tượng mở van bình gas (loại 12 kg) gây áp lực, yêu cầu công an rút khỏi hiện trường.Sau đó cảnh sát cơ động, Công an TP HCM, cảnh sát PCCC, trung tâm cấp cứu Bệnh viện quận Thủ Đức… được chi viện đến căn nhà trọ để giải cứu con tin.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an phá cửa xông vào khống chế Tuyên, giải cứu chị N. ra ngoài.

Tại trụ sở công an, bước đầu Tuyên khai làm nghề tài xế xe bồn cho 1 công ty ở Bình Dương. Tuyên nói rất thương vợ con nên tu chí làm ăn để kiếm tiền lo cho cho gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần đây Tuyên nghe phong thanh vợ ngoại tình, tiền chồng làm đưa bao nhiêu đều tiêu hết.

Đêm 18-7, Tuyên bất ngờ xem được hình ảnh và tin nhắn mùi mẫn của vợ gửi cho người tình nên bực tức trong lòng. Do không kiềm chế được, Tuyên đã đánh và pha nước với ớt bột hắt lên người chị N. cho hả giận. Khi thấy công an đến, Tuyên hoảng sợ chốt cửa lại cố thủ rồi khống chế vợ đe dọa.

"Tôi đã phụ bạc anh ấy"

Tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, chị N. khóc lóc, hối hận vì sự lầm lỗi của mình đã gián tiếp đưa chồng vào con đường phạm pháp. "Bình thường anh ấy rất hiền, chưa từng chửi bới, đánh đập tôi bao giờ. Giờ anh ấy vì tôi mà bị bắt, tôi hối hận lắm"- chị N. nghẹn ngào.

Chị N. hối hận vì lầm lỗi của mình đã gián tiếp đẩy chồng vào phạm pháp

Chị N. kể vợ chồng chị lấy nhau có 2 con trai, bé lớn sinh năm 2008, con nhỏ mới 5 tuổi. Tuyên rất thương vợ con, chăm chỉ làm việc, để vợ ở nhà nội trợ và lo cho các con ăn học. Tiền lương kiếm được, Tuyên đều tiết kiệm mua sắm tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt… cho vợ đỡ cực.

Thời gian gần đây Tuyên nghe tin chị N. ngoại tình và cũng vì chuyện này mà vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, sứt mẻ tình cảm nghiêm trọng.

Theo chị N., đêm 18-7, khi chị đi tắm, Tuyên lấy điện thoại kiểm tra thì phát hiện tấm ảnh vợ chụp chung với tình nhân trong khách sạn. Những hình ảnh này, chị N. cho hay đã xóa hết nhưng không hiểu sao anh Tuyên phục hồi và xem được.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi được, chị N. thừa nhận mình ngoại tình. Bực tức, Tuyên dùng chổi đánh, dùng nhớt và ớt hòa nước hắt lên người chị N.

Sau đó, Tuyên gửi 2 con nhỏ sang nhà người quen rồi khóa cửa lại, khống chế và dọa giết vợ cho đến khi công an đến giải cứu. "Mong công an giảm nhẹ hình phạt, cho chồng tôi cơ hội làm lại cuộc đời"- chị N. hối hận.

