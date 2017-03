Gia đình cháu H. cho biết, sẽ cho cháu H. nghỉ vài hôm để bé ổn định tâm lý rồi sẽ cho con quay trở lại tường học tiếp, gia đình không chuyển trường cho con.

Liên quan đến sự việc Hiệu trưởng và hai cô giáo Trường Mầm non xã Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai), quát mắng, dọa thả cháu bé Nguyễn Gia H. vào máy vặt lông gà gây xôn xao dư luận, chiều 25/3, trao đổi với Đời sống Plus, ông Phùng Minh Thái (Phó Chánh văn phòng Sở Giáo Dục và Đào tạo Lào Cai) cho biết, cô Vũ Thu Hằng (Hiệu trưởng trường mầm non Xuân Giao) sẽ bị đình chỉ công tác 15 ngày để xác minh, điều tra vụ việc.

Cô Hằng Hiệu trưởng bị đình chỉ 15 ngày để điều tra, làm rõ vụ việc

Hình ảnh các cô giáo dọa nạt cháu H. bỏ vào máy vặt lông gà. Ảnh gia đình cung cấp

Đồng thời, giao cho cô Hoàng Thị Bích Phượng (Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng) tạm thời thay cô Hằng chịu trách nhiệm quản lý Trường Mầm non xã Xuân Giao.

Về phía gia đình bé H., anh Nguyễn Văn Nam cho biết: Gia đình anh cho cháu H. nghỉ vài hôm để bé ổn định tâm lý rồi sẽ cho con quay trở lại tường học tiếp.

Khi hỏi gia đình có ý định chuyển trường khác cho cháu H. không thì anh Nam cho hay: “Gia đình tôi vẫn để cho cháu học ở đây vì cháu đã quen các bạn rồi, sang trường khác bạn mới sợ cháu không vui”.

Ngoài ra, anh Nam cũng cho biết thêm, gia đình anh cũng lo lắng nếu chuyển trường khác cho con, sợ các cô giáo lại nghĩ gia đình theo dõi để quay clip sẽ không hay và không tốt cho cháu H.

Trước đó, cháu H. cũng có nhiều vết bầm tím ở tay

“Trước đó con tôi vẫn đi học bình thường nhưng khoảng 3 - 4 tuần trở lại đây con tôi thường xuyên khóc và sợ không muốn đi học. Là bố, nuôi cháu từ bé tôi hiểu tính con, và muốn tìm hiểu xem tại sao cháu sợ đến trường như vậy nên tôi đưa con đi học và nán lại cổng phụ của trường thì mới bắt gặp cảnh trên”, anh Nam chia sẻ.

Clip cô giáo dọa nạt cháu bé. Nguồn Gia đình cùng cấp

Gia đình anh Nam không mong muốn bồi thường chỉ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc sự việc này theo quy định của pháp luật, không bao che cho sai phạm.

Trước đó, Đời Sống Plus đưa tin, ngày 22/3, anh Nguyễn Văn Nam đưa con là cháu Nguyễn Gia H. (4 tuổi) đi học tại Trường mầm non xã Xuân Giao.

Chiếc máy vặt lông gà các cô giáo dọa cháu H. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, khi anh Nam đưa cháu H. đến lớp, nhìn thấy cô giáo, cháu H. không chịu xuống xe và ôm chặt cổ anh Nam. Thấy vậy, anh Nam cầm roi dọa con để bé không khóc, sau đó anh Nam vờ đi đi về rồi vòng ra cổng phụ để xem con mình ra sao. và sau đó bắt gặp cảnh cô Hiệu trường cùng 2 cô giáo quát, mắng và dốc ngược cháu cho vào máy vặt lông gà .

Sau đó, gia đình anh Nam đã báo lên chính quyền địa phương, Phòng Giáo duc huyện Bảo Thắng và đã có buổi làm việc về sự việc nêu trên. Trong buổi làm việc, các cô giáo cũng thừa nhận hành vi dọa cắm điện và bế cháu bé thả vào máy vặt lông gà.

