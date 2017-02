Chiều 27.2, Đài tiếng nói Việt Nam đã chính thức phát sóng Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm trên tần số 89 MHz. Kênh phát thanh này được thông sóng chính thức đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam nhấn nút khai sóng kênh VOV Sức khỏe (FM 89). Ảnh T.V

Theo đó, đây là một kênh phát thanh chuyên biệt với những thông tin và các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm sẽ được phát sóng trên một tần số thống nhất trên cả nước (FM89). Thời lượng của sóng của Kênh là 17 tiếng mỗi ngày từ 6h đến 23h. Trong thời gian đầu sẽ phủ sóng ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, sau đó là Đà Nẵng.

Đúng 17h, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và nhiều vị lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam đã nhấn nút khai sóng kênh VOV Sức khỏe (FM 89).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh T.V

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Sức khỏe là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với mỗi người dân. Mỗi người dân khỏe là cả dân tộc khỏe. Do vậy cần có sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông cung cấp cho người dân những kiến thức phong phú, đa dạng để lựa chọn những thực phẩm tốt nhất, bảo vệ sức khỏe gia đình; đồng thời kiên quyết đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần xây dựng xã hội an toàn hơn.

Tại buổi lễ chính thức khai sóng kênh, ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho hay: Với phương châm tận tâm vì sức khỏe người Việt, Kênh VOV FM89 có sự tham gia của nhiều chuyên gia, người nổi tiếng thông qua các chương trình khoa giáo, hướng dẫn về sức khỏe, bảo vệ môi trường, lựa chọn thực phẩm và thực đơn an toàn như những cẩm nang bảo vệ sức khỏe hàng ngày. Các chương trình ca nhạc, chuyện đọc, giải trí giúp thính giả thư thái hơn, tạo cuộc sống cân bằng, lành mạnh.

Vương Trần-Thảo Anh