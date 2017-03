Chiều 22/3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc với bà Marjolijn Sonnema, Thứ trưởng Nông nghiệp Hà Lan về cơ hội hợp tác trong nông nghiệp giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan. Từ năm2014, chính phủ hai nước xác định Việt Nam – Hà Lan là đối tác phát triển kinh tế chiến lược, đây là một sự lựa chọn rất đúng đắn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Bộ trưởng, Việt Nam xác định Hà Lan là đất nước có tiềm năng lợi thế về nông nghiệp rất lớn. Mặc dù diện tích chỉ có 4 triệu km2, bằng ĐBSCL với dân số 20 triệu dân nhưng Hà Lan đã vượt lên bằng công nghệ, bằng quản trị, bằng đầu tư và hiện nay đã trở thành cường quốc số 1 về xuất khẩu nông sản.

Đặc biệt những mặt hàng nông sản của Hà Lan rất nổi tiếng trên thế giới mà hầu hết người dân Việt Nam đều biết, ví dụ hoa tuylip, sản phẩm bò sữa, khoai tây Hà Lan và nhiều sản phẩm khác.

Trong Hội nghị khu vực về An ninh lương thực, diễn ra từ ngày 22-23/3, Bộ trưởng đánh giá việc hai nước xác định trong nội dung hợp tác chiến lược là an ninh lương thực, chủ đề rất đúng. Khu vực Asean +6 này chiếm tới 60% dân số của thế giới đang ẩn chứa nhiều rủi ro bởi biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước...

Hà Lan cũng hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực rau, hoa quả, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; giúp phát triển chuỗi ngành hàng rau quả, cà phê với kết quả thực hiện rất tốt; chương trình đào tạo nhân lực cho ngành. Đặc biệt, Hà Lan đã giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là ở vùng ĐBSCL.

Để kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước thúc đẩy hợp tác, trao đổi, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo hai Bộ, bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Cty CP Thực phẩm sữa TH (TH Milk) cho biết, hiện Tập đoàn đang đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao ở Thái Bình với diện tích 3.000ha.

“Tập đoàn rất mong được hợp tác với Công ty Rijk Zwaan, công ty sản xuất giống rau quả hàng đầu thế giới của Hà Lan. Bên cạnh đó, hàng năm Việt Nam nhập khẩu nhiều giống khoai tây nên Tập đoàn mong muốn có thể hợp tác sản xuất giống cũng như chế biến khoai tây để giảm nhập khẩu” – bà Thái Hương nhấn mạnh.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho hay, tỉnh Thái Bình đang xác định 5 điểm đột phá để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Vì thế, vào ngày 8/4, tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp và mong muốn tại hội nghị này, doanh nghiệp của Hà Lan và Việt Nam sẽ có những cam kết, hợp tác cụ thể để thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

Trước những đề xuất của lãnh đạo TH Milk và tỉnh Thái Bình, bà Marjolijn Sonnema tỏ ra thú vị, ấn tượng về những khát vọng và mong muốn hợp tác phía Việt Nam và hứa sẽ cử Tham tán thương mại của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam dự hội nghị về xúc tiến đầu tư này cũng như sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, công ty có điều kiện gặp gỡ nhau để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.