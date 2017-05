Bị đánh giá yếu nhất bảng, nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đặt quyết tâm rất cao ở VCK U20 thế giới. U20 Việt Nam đang tận dụng quỹ thời gian cuối cùng để chuẩn bị một cách tối đa cho trận mở màn với U20 New Zealand.

Các cầu thủ U20 tích cực chuẩn bị cho trận mở màn gặp U20 New Zealand. Ảnh: Đoàn Nhật.

Theo kế hoạch, ngày 18/5, U20 Việt Nam sẽ di chuyển tới Cheonan, Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận mở màn bảng E, giải U20 thế giới. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tới đây.

Tại bảng E, Việt Nam nằm chung bảng với 3 đội Pháp, Honduras và New Zealand. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp New Zealand, Pháp và Honduras vào các ngày 22, 25 và 28/5. Trong 3 đối thủ trên, U20 Pháp được đánh giá là ứng viên vô địch, cầm chắc một suất đi tiếp. Tấm vé thứ 2 bảng E được xác định là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam, New Zealand và Honduras. So với Honduras, New Zealand theo nhận xét của giới chuyên môn, tỏ ra “dễ ăn” hơn đối với U20 Việt Nam. Trận đấu mở màn với U20 New Zealand vì vậy mang tính chất quyết định tới khả năng giành vé đi tiếp của U20 Việt Nam.

Trong sáng 16/5, các cầu thủ U20 Việt Nam được HLV Hoàng Anh Tuấn cho tập luyện các bài bổ trợ về sức mạnh và tốc độ. Chiều cùng ngày, đội tiếp tục có buổi tập thứ 2 tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo. Do mối quan hệ hữu hảo giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, phía bạn đã hỗ trợ các điều kiện tốt nhất cho U20 Việt Nam tập luyện.

Các bài tập buổi chiều của U20 Việt Nam tập trung chủ yếu vào kỹ năng kiểm soát bóng, di chuyển trong phạm vi hẹp, phối hợp ngắn. HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục đốc thúc các cầu thủ tập trung tập luyện nhằm phát huy tối đa khả năng khi bước vào thi đấu.

Cơ hội cho sao trẻ HAGL

Trong danh sách tuyển U20 sang Hàn Quốc, ngoài 21 cầu thủ đăng ký ban đầu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định mang theo 2 cầu thủ đang bị chấn thương là tiền vệ Phan Thanh Hậu (HAGL) và trung vệ Trương Tiến Anh (Viettel). Theo kế hoạch, ngày hôm nay HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa ra quyết định cuối về việc có thay đổi nhân sự tuyển U20 Việt Nam hay không.

Theo quy định của FIFA, các đội được phép bổ sung cầu thủ vào phút chót nếu có trường hợp chấn thương bất ngờ xảy ra. Theo thông tin từ BHL đội tuyển U20 Việt Nam hôm qua, Phan Thanh Hậu dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng đã tập luyện trở lại. Tiền vệ HAGL đã hoàn thành đủ các bài tập của U20 Việt Nam ngày hôm qua. Thanh Hậu vì vậy hiện vẫn còn cơ hội để có thể tham dự VCK U20 thế giới.

Dù khá “mỏng cơm”, Thanh Hậu được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ nhiều tiềm năng của HAGL. Anh từng tham dự VCK U19 châu Á tổ chức ở Myanmar hồi năm 2014. Ở HAGL, Phan Thanh Hậu có kỹ thuật chơi bóng thậm chí được đánh giá tốt hơn cả Công Phượng và nhiều cầu thủ khác của HAGL.

Lối chơi của Phan Thanh Hậu cũng tiềm ẩn độ “quái”. Việc HLV Hoàng Anh Tuấn cân nhắc giữ lại Phan Thanh Hậu được cho là cần thiết, trong bối cảnh tuyến giữa U20 Việt Nam chưa thực sự tạo được niềm tin. Ở trận đấu giao hữu hôm 14/5 với Vanuatu, U20 Việt Nam chỉ giành được kết quả hòa 1-1, một phần bởi hàng tiền vệ chưa thực sự sắc nét.

Việc chọn Vanuatu làm “quân xanh” tại Hàn Quốc cũng xuất phát từ những tính toán của HLV Hoàng Anh Tuấn và BHL đội tuyển U20 Việt Nam. Vanuatu theo nhiều ý kiến, có lối chơi khá tương đồng với U20 New Zealand, đối thủ ở trận mở màn của U20 Việt Nam. Dù VFF không đặt nặng yêu cầu về thành tích đối với U20 Việt Nam, nhưng trước ngày lên đường, cả HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ đều thể hiện quyết tâm tạo nên bất ngờ tại Hàn Quốc. Ngoài hai vé chính thức, U20 Việt Nam còn cơ hội đi tiếp nếu lọt vào nhóm các đội đứng thứ 3, có thành tích tốt nhất.

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) hôm qua cho biết, đã đàm phán với phía Hàn Quốc để mua bản quyền phát sóng trực tiếp 3 trận đấu của U20 Việt Nam tại giải U20 thế giới. Các trận đấu dự kiến sẽ được tường thuật trên kênh VTV6. Trong trường hợp U20 Việt Nam giành quyền đi tiếp, VTV sẽ tiếp tục đàm phán để mua bản quyền.

V.P