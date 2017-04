Ngày 26/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, trú tổ dân phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) - tài xế taxi giết nữ giám thị vứt xác xuống sông phi tang, về tội "Giết người, Cướp tài sản và Dâm ô trẻ em".

Trước đó, ngày 23-3-2017, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Tiến, tuy nhiên luật sư của bị cáo và đại diện gia đình bị hại vắng mặt, nên HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

Tại phiên tòa ngày 26-4, qua cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Hà Tĩnh công bố, những người có mặt tại phiên tòa không khỏi rùng mình về hành vi độc ác của Nguyễn Văn Tiến.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến bị tuyên án tử hình

Ngày 4-7-2016, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo từ Hội đồng thi THPT quốc gia, Trường Đại học Hà Tĩnh về việc giám thị Phạm Thị Oanh đi coi thi tại Hà Tĩnh bị mất tích.

Qua điều tra, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), là tài xế taxi Mai Linh, khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hà Tĩnh, nghi can số 1 của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, chiều tối 3-7, Tiến chở nữ giám thị từ TP Hà Tĩnh về nhà thờ An Nhiên tại xã Thạch Hạ (huyện Thạch Hà) để đi lễ, rồi qua nhà người bạn của chị Oanh ở gần đó chơi.

Trên đường chở chị Oanh về TP Hà Tĩnh, vì muốn có 300.000 đồng nộp tiền lệnh cho hãng taxi không thì bị đuổi việc, Tiến đã chạy xe lòng vòng và ra tay giết hại chị Oanh. Sau đó cướp đi một túi xách, điện thoại di động và 250.000 đồng tiền mặt rồi điều khiển xe chở xác nạn nhân đến cầu Sú, ở khối phố 2 thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) vứt xuống cầu để phi tang.

Ngày 5-7, một số người dân xã Thạch Đài và lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể chị Oanh dưới mặt nước gần cầu Sú (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh).

Ngoài bị khởi tố về tội giết người và cướp tài sản trong vụ án giết nữ giám thị vứt xác xuống sông phi tang, Nguyễn Văn Tiến còn bị khởi tố thêm tội dâm ô trẻ em trong một vụ án khác. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình chở khách từ TP Hà Tĩnh tới xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà) vào ngày 2-6-2016, Tiến đã thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái 11 tuổi.

Người thân mang di ảnh bị hại Phạm Thị Oanh đến dự phiên tòa

Tại phiên tòa, Tiến vẫn quanh co chối tội, lý do giết nữ giám thị Oanh là do nghèo khó, túng quẫn. Tiến khai: “Do thiếu 300.000 đồng tiền nộp lệnh, bị cáo xin chị Oanh để bù vào nhưng không được cho, nên bị cáo đe dọa. Bị hại khóc, chống cự nên bị cáo hoảng loạn, dẫn đến hành vi bóp cổ bị hại.

Khi được hỏi, tại sao thấy bị hại còn sống mà không cứu, Tiến vẫn cho rằng do quá hoảng loạn.

Đại diện Hội thẩm nhân dân hỏi về hành vi dâm ô trẻ em, Tiến không thừa nhận mà chỉ cho rằng đó là đùa cho vui.

Tại phiên tòa, đại diện Công ty TNHH taxi Mai Linh cho biết, đơn vị đã hỗ trợ gia đình bị hại 200 triệu đồng. Số tiền này không liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của bị cáo.

Ông Nguyễn Văn Hoan, bố bị cáo Tiến nói: “Cũng là bậc làm cha làm mẹ, chúng tôi thấu hiểu nỗi đau của gia đình bị hại. Hành vi phạm tội của Tiến cũng là lỗi của bậc sinh thành trong dạy dỗ con. Chỉ mong HĐXX xem xét, cho Tiến được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

Ban đầu, đại diện gia đình bị hại đề nghị xử lý nghiêm minh, đồng thời buộc bị cáo thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho bố mẹ người bị hại. Sau đó, đại diện gia đình bị hại rút lại, chỉ đề nghị HĐXX xem xét việc bồi thường tiền mai táng phí, tiền bồi thường tổn thất và tài sản là 140.900.000 đồng. Cuối cùng, gia đình bị hại không yêu cầu người nhà Nguyễn Văn Tiến phải bồi thường bất cứ một khoản gì về vật chất lẫn tinh thần và còn xin giảm tội chết cho Tiến.

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào phòng nghị án, bị cáo Tiến bật khóc, xin lỗi gia đình người bị hại và cầu mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, có cơ hội cải tạo làm người có ích cho xã hội.

Với nhưng hành vi trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, 18 tháng tù về tội dâm ô trẻ em. Tổng hình phạt mà Nguyễn Văn Tiến phải chịu là tử hình.