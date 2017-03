Ngày 26/3, IS cảnh báo rằng đập Tabqa - nơi lực lượng Arab và người Kurd được Mỹ hậu thuẫn đang tìm cách chiếm lại từ tay IS - đang có nguy cơ bị vỡ do các cuộc không kích và mực nước dâng cao.

Đập Tabqa. (Nguồn: syrianews.cc) Reuters đưa tin, ngày 26/3, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cảnh báo rằng đập Tabqa - nơi lực lượng Arab và người Kurd được Mỹ hậu thuẫn đang tìm cách chiếm lại từ tay IS - đang có nguy cơ bị vỡ do các cuộc không kích và mực nước ngày càng dâng cao. Cảnh báo trên được IS đưa ra trong một thông điệp được các kênh truyền thông xã hội dẫn lại, nêu rõ các hoạt động của đập Tabqa đã ngừng và toàn bộ các cửa xả lũ đều được đóng. Đập Tabqa, nằm trên sông Euphrates cách sào huyệt Raqqa của IS khoảng 40km, là đập lớn nhất ở Syria. Các lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn đã giao tranh nhằm giành lại đập Tabqa từ tay IS từ hôm 24/3 vừa qua./.