Người hâm mộ loạt tiểu thuyết từng làm mưa làm gió trên toàn thế giới “Năm mươi sắc thái” (Fifty Shades Darker) của tác giả E. L. James.

Cũng như phiên bản điện ảnh “Năm mươi sắc thái” thực sự phấn khích khi được thưởng thức phần tiếp theo “Năm mươi sắc thái đen” (Fifty Shades Darker) ra rạp đúng dịp lễ Valentine năm nay, với những cảnh quay nóng bỏng được đầu tư kỹ lưỡng, chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa về tình yêu và những bí mật về quá khứ của chàng tỷ phú cuồng dâm Christian Grey dần dần hé mở.

Nữ tác giả E L James lý giải về tiêu đề của tập truyện thứ hai này cho biết: “Tôi biết rằng mình phải giữ lại cụm từ “Năm mươi sắc thái” vì nó thực sự ấn tượng. Sau đó tôi tự hỏi mình sẽ kể những gì đây trong câu chuyện này. Vì nội dung của cuốn sách xoay quanh những bí mật trong quá khứ đen tối của Christian, nên “Đen” là lựa chọn cuối cùng của tôi cho cuốn sách của mình”.

Phần 2 bắt đầu lúc chàng tỷ phú Christian (Jamie Dornan) muốn quay lại với Anastasia (Dakota Johnson), trước đó cô đã từng chia tay bởi cảm thấy sợ hãi trước bản chất hoang dại của anh. Còn anh luôn bị dằn vặt bởi con quỷ trong sâu thẳm phần người và khát vọng kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời mình. Trước sự chân thành của Christian, Anastasia đã đồng ý lời đề nghị này, tuy nhiên cô yêu cầu phải có một thỏa thuận giữa hai người: “No more rules, No more secret” (Không có luật lệ, không có bí mật nào nữa). Trong lúc cả hai bắt đầu gây dựng được lòng tin tưởng và bền vững khi bên nhau, thì một “bóng ma” đến từ quá khứ của Christian bất chợt xuất hiện và quyết tâm hủy hoại mọi hy vọng vào tương lai của họ.

Dựa trên thời gian câu chuyện là mùa đông rồi kéo dài sang đầu xuân, Nelson Coates đứng đầu đội ngũ thiết kế sản xuất của phim đã lựa chọn màu xám làm tông màu chủ đạo để tái hiện một không gian u ám, như một dấu hiệu báo trước những điều không hay sắp sửa xảy tới. Trong đó, căn penthouse hạng sang của Christan là một trong số những bối cảnh có nhiều thay đổi quan trọng nhất, góp phần phản ánh thế giới nội tâm phức tạp của nam chủ nhân của nó, cũng như mở ra cho khán giả được chiêm ngưỡng những khu vực chưa từng được có mặt trước đây trong phần trước.

Cầu thang trong phòng khách cũng đã có một số thay đổi, một số căn phòng mới cũng đã được bổ sung, trong đó bao gồm phòng làm việc, thư viện, phòng chơi bi da, hầm rượu và cả một khu tập gym.

Đội ngũ thiết kế sản xuất của phim đã phải tiến hành nhiều cuộc đàm phán với các nhà cung cấp trang thiết bị nội thất cao cấp muốn thương hiệu của họ hiện hữu trong căn penthouse. Ngoài ra, ngân sách chi ra đặt mua nhiều mặt hàng nội thất xa xỉ từ Ý, Hà Lan, Nepal, New Zealand, Tây Ban Nha, Đài Loan, Canada và Mỹ cũng không hề nhỏ để tái hiện không gian sống xa hoa bậc nhất của tỷ phú trẻ tuổi Christian Grey.

So với phần trước, có lẽ phục trang “lột xác” đầy ấn tượng của Ana chính là một trong số những yếu tố khiến khán giả của “Năm mươi sắc thái đen” cảm thấy hài lòng nhất. Ban đầu trong “Năm mươi sắc thái”, Ana mới chỉ là một sinh viên đại học có phong thái thời trang bình dân bình dân, dáng vẻ “kín cổng cao tường” đơn điệu. Nhưng sang phần 2, Christian Grey biến Anastasia trở thành nàng công chúa Lọ Lem, được trưng diện hàng trăm bộ áo váy hàng hiệu và trải nghiệm một giấc mơ về câu chuyện tình yêu và sở hữu tất cả những điều mà mọi cô gái đều khao khát.

Ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, nữ diễn viên Dakota Johnson và NTK phục trang tài hoa Shay Cunlife đã phát hiện ra giữa họ có rất nhiều điểm chung về ý tưởng cho trang phục cho nhân vật Ana. Dakota Johnson cũng đồng tình với quan điểm của nhà sản xuất rằng: “Trong “Năm mươi sắc thái đen”(Fifty Shades Darker), Ana đã bắt đầu câu chuyện với hình ảnh của một cô gái hoàn toàn yếu thế ở nơi làm việc và đang lúng túng tìm cách thích nghi với môi trường mới ở nhà xuất bản. Đó là một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong cuộc sống của Ana. Cô ấy tự hỏi là một trợ lý thì mình sẽ phải mặc gì để tới văn phòng mỗi ngày. Theo mạch phim, Ana cũng sẽ khám phá thêm được nhiều điều ở chính bản thân mình, và trang phục sẽ giúp phản ánh điều đó một cách chính xác”.

Chân dung NTK phục trang tài hoa Shay Cunlife

Vì thế, Shay đã lựa chọn quần áo, giày dép, phụ kiện đến từ rất nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng như Dolce & Gabbana, Dior Paris, Zac Posen, Pucci, Armani, Diane von Furstenberg, Phillip Lim, Allsaints, Isabel Marant Etoile, Vince, Carolina Herrera, Boss, Fendi, BCBGMAXAZRIA, Teri Jon, Missoni Italy, Valentino, Michael Kors và Richard Tyler.

Được trưng bày ngăn nắp, hợp lý

trong gian phòng walk-in closet (tạm dịch: phòng để quần áo) đẳng cấp của nhân vật nữ chính.

Về phần nam diễn viên Dornan cũng đã rất hào hứng với việc sử dụng những mẫu trang phục tinh tế để thể hiện sự thay đổi trong thế giới nội tâm của nhân vật tỉ phú Christian. Anh nói: “Khi ra khỏi nơi làm việc, chúng tôi muốn xây dựng hình ảnh một chàng trai trẻ tuổi với những trang phục thoải mái hơn nhưng không phải bằng cách sử dụng những món đồ bình dân. Nhân vật của tôi sẽ được khoác lên người những trang phục đời thường hơn, gần gũi hơn và không quá cách biệt so với những người xung quanh như những gì đã thấy trong tập phim trước”. Lựa chọn cho nhân vật tỉ phú trẻ tuổi này là những items tới từ các thương hiệu Burberry, Polo Ralph Lauren, Rag & Bone và một số hãng danh tiếng khác.

Christian mang Ana đến những dạ tiệc thượng lưu, nên chuyên gia trang điểm Evelyne Noraz đã dùng chì kẻ môi MAC màu Burgundytô lên toàn bộ môi, sau đó đánh chồng thêm một lớp son Glossier Generation G màu Jam lên trên để tạo ra màu son đỏ rượu gợi cảm cho Ana tỏa sáng trong đêm vũ hội. Trang phục của Ana: Chiếc váy dạ hội màu bạc do NTK người Philippines Monique Lhuiller thiết kế dành riêng cho phim, mặt nạ cao cấp ánh bạc của Samantha Peach, hoa tai pha lê giọt nước của Kendra Scott, Annabelle New York Abby Cashmere, áo lông khoác ngoài của Wool & Fox Fur Cape, và chiếc Clutch của Edie Parker.

Christian Grey: bộ tuxedo của hãng Polo Ralph Lauren, áo sơ mi bên trong của Burberry, mặt nạ dạ hội của Luxury Mask, và thắt nơ bướm của thương hiệu Armani Collezioni.

Ana đã “hạ gục” Christian với làn môi đỏ rực quyến rũ, được phối giữa chì kẻ môi MAC màu Cherry kết hợp với son kem lì Mac Retro Matte dòng Feel So Grand. Hài hòa với chiếc váy cùng màu của Narisco Rodriguez.

Dạo bước trên phố bên nhau, Ana tươi tắn trong chiếc áo khoác dáng dài của Sandro còn Christian lịch lãm với bộ vest của Eidos.

Trang phục thường nhật của cặp đôi, tuy kiểu dáng tối giản nhưng vẫn rất sành điệu.

Ana: Áo sweater màu xám tro sáng, chất liệu len sợi cashmere bên trong của Ralph Lauren, giầy bệt của Cole Haan, và đeo túi xách của Loeffler Randall.

Christian: Áo sơ mi cotton của Luciano Barbera, quần tay của Theory.

Áo sweater chất liệu sợi Cashmere của Ralph Lauren Collection.

Đầm voan chấm bi của Ralph Lauren, và tay đeo đồng hồ dây da của Shinola.

Nhẹ nhàng với áo khoác dáng dài của hãng A.P.C. Mac.

Buổi hẹn hò lãng mạn – Ana: Váy ren cao cấp của thương hiệu Diane Von Furstenberg, Sandals của Jimmy Choo. Christian: Vest của Eidos, và cà vạt lụa của Vitaliano.

Đôi môi mềm mại màu berry pha chút xíu sắc đỏ, hồng và cả tím mà chuyên gia trang điểm Evelyne Noraz đã chọn son dưỡng có màu của hãng Ilia Tinted Lip Conditioner dòng Arabian Knights trở thành “đặc điểm nhận diện” của Ana vẫn sử dụng hằng ngày. Gợi cảm với áo sơmi của Paul Smith, lấp ló chiếc quần lót hấp dẫn của thương hiệu Natori Foundations.

“Vũ khí” chinh phục người tình không thể tuyệt hơn là xuất hiện trong bộ đồ lót quyến rũ của Agent Provocateur, và đôi giày gót nhọn của Christian Louboutin.

Anh đặt tay cô lên trái tim và thề thốt: “Em là tất cả của anh. Trong trái tim anh chỉ có em”. Trang phục của Ana: Áo T-shirt họa tiết chú chim Flamingo của thương hiệu Givenchy.

