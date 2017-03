Mọi người nên tận dụng những màu sắc phù hợp với từng năm để phối màu quần áo hoặc trang trí nhà cửa, bàn làm việc…để thêm phần may mắn.

Màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2017 Đinh Dậu: Có thể bạn không quan tâm tới việc chọn trang phục màu gì khi xuất hành dịp tết nguyên đán để gặp nhiều may mắn trong năm 2017 tuy nhiên, trong phong thủy Trung Hoa và tất cả các sách về chiêm tinh học đều nhắc đến vai trò của màu sắc, tầm ảnh hưởng của màu sắc đến vận số của mỗi cá nhân trong từng thời kỳ khác nhau, Những màu sắc nếu chọn đúng sẽ mang lại may mắn cho bạn cả năm đấy, đặc biệt những ai vận trình năm nay không được tốt cho lắm.

Đây là một cách tính con số may mắn dựa vào năm sinh và giới tính. Trước tiên, bạn lấy 2 con số cuối của năm sinh cộng chúng lại với nhau để lấy tổng. Tiếp đó lấy các số đơn lẻ của tổng cộng lại với nhau để có tổng thứ 2.

Để tính con số may mắn của nam, lấy số 10 trừ đi tổng thứ 2. Để tính con số may mắn của nữ, lấy tổng thứ 2 cộng với 5, sau đó lấy các số đơn lẻ của tổng (nếu có 2 chữ số) để đó cộng lại với nhau một lần nữa.

Đâu là màu sắc và con số may mắn của bạn?

Trong 12 con giáp đều có mối liên quan tương ứng mật thiết với Ngũ hành. Trong đó có hai con giáp thuộc hành Kim, hai con giáp thuộc hành Mộc, hai con giáp thuộc hành Thủy, hai con giáp thuộc hành Hỏa và bốn con giáp thuộc hành Thổ.

Ví dụ: Năm sinh: 1990 = 9 + 0 = 9

Nếu bạn là nam: 10 – 9 = 1. Con số may mắn của bạn: 1

Nếu bạn là nữ: 5 + 9 = 14 = 1+4 = 5. Con số may mắn của bạn: 5

Cụ thể như sau:

Tuổi Tý: Thuộc hành Thủy – Số may mắn: 1 và 6

Màu may mắn: Màu đen và xanh lam. Hai màu sắc này sẽ mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho người tuổi Tý. Do đó nếu quần áo, đồ dùng sử dụng hai gam màu này, có khả năng mang lại may mắn trong cuộc sống.

Tuổi Sửu: Thuộc hành Thổ – Số may mắn: 0 và 5

Màu may mắn: Màu vàng ánh kim và màu cà phê. Sự may mắn và hạnh phúc sẽ tăng lên nếu tuổi Sửu sử dụng những màu sắc này cho vật dụng hàng ngày của mình.

Tuổi Dần: Thuộc hành Mộc – Số may mắn: 2 và 7

Màu may mắn: Màu vàng trắng bạc và màu đỏ. Đây là hai màu tượng trưng cho sự cân bằng âm dương, của sự may mắn đồng thời có sức mạnh đẩy lùi ma quỷ trong phong thủy tạo ra một sức mạnh kỳ bí và một cảm giác của sự bất khả xâm phạm.

Tuổi Mão: Thuộc hành Mộc – Số may mắn: 3 và 8

Màu may mắn: Màu xanh lá cây sẽ là cỏ bốn lá đem lại may mắn cho gia chủ sinh năm con mèo này.

Tuổi Thìn: Thuộc hành Thổ – Số may mắn: 5 và 0

Màu may mắn: Màu vàng chanh, nâu đất. Những xui xẻo sẽ bị xua tan và chuyện công danh, chuyện tình cảm sẽ “lên hương” nếu biết sử dụng những màu này để tăng thêm sức mạnh cho bản thân.

Tuổi Tỵ: Thuộc hành Hỏa – Số may mắn: 2 và 7

Màu may mắn: Màu đỏ và màu vàng. Thường xuyên sử dụng hai màu sắc này trên người hoặc vật dụng hàng ngày sẽ giúp người tuổi Tỵ thêm khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng để học tập và làm việc.

Tuổi Ngọ: Thuộc hành Hỏa – Số may mắn: 2 và 7

Màu may mắn: Màu đỏ và tím. Con giáp tuổi Ngọ hãy vận dụng khéo léo những màu sắc này trong trang phục, những vận dụng hàng ngày, nó mang lại cảm giác bình yên, may mắn, gặp hung hóa cát, cuộc sống được yên bình, khỏe mạnh, thuận lợi trong đường tình duyên cũng như sự nghiệp.

Tuổi Mùi: Thuộc Hành Thổ – Số may mắn: 5 và 0

Màu may mắn: Màu lam và đen. Sáu tháng đầu năm, người tuổi Mùi nên sử dụng nhiều gam màu lam cho mình để mang lại nhiều vận may tài chính. Còn sáu tháng cuối năm, bạn nên tận dụng sức mạnh may mắn của màu đen nhằm tạo dựng khối tài sản lớn.

Tuổi Thân: Thuộc hành Kim – Số may mắn: 4 và 9

Màu may mắn: Màu trắng và màu vàng kim. Nên sử dụng màu sắc này trong trang phục, đặc biệt có thể phối màu sắc này trong phòng ngủ để gia tăng khí tốt.

Tuổi Dậu: Thuộc hành Kim – Số may mắn: 4 và 9

Màu may mắn: Màu cà phê và màu vàng

Hai màu sắc này không chỉ mang lại sự may mắn về tiền bạc cho người tuổi Dậu trong năm nay mà còn giúp họ có được tình duyên thuận lợi, khả năng kết hôn rất cao.

Tuổi Tuất: Thuộc hành Thổ – Số may mắn: 5 và 0

Màu may mắn: Màu đỏ và màu hồng. Hai gam màu rực rỡ sẽ mang lại nhiều vận may về tài chính và tình duyên cho người tuổi Tuất trong năm nay. Ngoài ra, những màu sắc này còn giúp khơi gợi hứng khởi và trí sáng tạo tuyệt vời của người tuổi Tuất.

Bạn sẽ phát hiện thấy những điều mà từ trước tới giờ bạn chưa từng thấy về bản thân mình nếu sử dụng hai gam màu này thường xuyên.

Tuổi Hợi: Thuộc hành Thủy – Số may mắn: 1 và 6

Màu may mắn: Màu vàng và nâu. Sử dụng hai gam màu này một cách thường xuyên, người tuổi Hợi sẽ gặp hung hóa cát, có nhiều may mắn và thuận lợi khi làm bất cứ việc gì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo