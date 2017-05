Ông Woo Bo Hyun, tác giả người Hàn Quốc vừa tiếp tục kêu cứu đến các cơ quan báo chí Việt Nam, qua đó tố cáo Công ty sách Mcbooks ở Hà Nội đã cố tình vi phạm bản quyền và gian lận thương mại đối với những tác phẩm của ông.

Như báo Một Thế Giới đã phản ảnh trong bài viết " Tác giả Hàn Quốc kêu cứu vì bị công ty sách Việt Nam vi phạm bản quyền ", cách đây hơn một tháng, ông Woo Bo Hyun, tác giả của những quyển sách tiếng Anh được xếp hạng best-seller tại một số nước trên thế giới trong đó có Việt Nam, đã kêu cứu với báo giới giúp đỡ ông lấy lại sự công bằng cho những tác phẩm của mình được cho là bị phía Công ty sách Mcbooks vi phạm về bản quyền.

Theo như trình bày của Woo Bo Hyun với báo giới Việt Nam vào sáng 16.5, sau khi phát hiện sách của mình bị gian lận về số lượng, ông đã bị Công ty cổ phần sách Mcbooks ở Hà Nội đe dọa sẽ tống ông vào tù với tội danh “vu khống”, “xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức cá nhân”.

Với lời đe dọa đó, ông Woo Bo Hyun rất hoang mang và cầu cứu đến báo giới Việt Nam. Sau khi báo chí trong nước và Hàn Quốc đăng tải thông tin thì vào ngày 20.4, đại diện Công ty cổ phần sách Mcbooks là ông Nguyễn Văn Cường đã đến gặp ông Woo Bo Hyun. Hai bên đã có cuộc nói chuyện kéo dài từ 10 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều tại một quán cafe ở quận 3, TP.HCM để dàn xếp sự việc. Tuy nhiên, sau nhiều hứa hẹn từ phía Công ty sách Mcbooks, đến nay đã hơn một tháng trôi qua nhưng sự việcvẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, vì vậy tác giả Woo Bo Hyun tiếp tục kêu cứu đến các cơ quan báo chí.

Ông Woo Bo Hyun trình bày với các phóng viên về việc sách của mình được cho là vi phạm bản quyền ở Việt Nam

Mcbooks tự ý in sách màu sắc khác so với bản gốc là vi phạm hợp đồng

Ông Woo Bo Hyun cho biết, sau khi phát hiện sách của mình có bản in “lạ” so với bản gốc, ông đã hỏi phía Mcbooks tại sao lại có sự khác nhau về màu sắc của sách sau mỗi lần in, ông Cường đã trả lời là do máy móc nhập từ Trung Quốc và thuộc loại rẻ tiền nên không được như máy móc nước ngoài.

Với cách giải thích đó từ phía Mcbooks, tác giả người Hàn Quốc không chấp nhận. Ông Woo Bo Hyun cho rằng máy in trong 1 lần in có thể in cả triệu bản giống như nhau chứ không có chuyện khác nhau về màu sắc như bên Mcbooks giải thích.

Hơn nữa, theo tác giả người Hàn Quốc, các công ty in Việt Nam không hề nhập máy Trung Quốc. Trong khi đó, các công ty in sách cho ông Woo Bo Hyun theo đơn đặt hàng của Mcbooks đều xác nhận họ không hề sử dụng máy in từ Trung Quốc. Như vậy, có thể nói những quyển sách tiếng Anh của tác giả Hàn Quốc không thể nào có những màu sắc khác nhau trong 1 lần in như ông Cường đã biện hộ. Mcbooks đã cố tình hạ thấp năng lực của các công ty in ấn để biện hộ cho những hành động gian dối của mình.

Gian lận về số lượng so với hợp đồng đã ký kết

Ông Woo Bo Hyun tiếp tục trình bày những việc được cho là sai phạm của Mcbooks như sau: “Đối với quyển "Tự học 200 thành ngữ tiếng Anh thông dụng", cùng một số giấy phép xuất bản ngày 26.12.2014 xin in 5.000 bản, đáng lẽ chỉ được in một lần với thiết kế y hệt nhau nhưng tôi tìm được 3 phiên bản có phần ghi chú khác nhau. Thật kỳ lạ! Thế nên tôi đã hỏi ông Cường. Lúc đầu, ông Cường khẳng định rằng quyển này chỉ in 3 lần. Ô, hóa ra không phải một lần in sao? Tuy nhiên khi tôi chỉ ra sự khác nhau về kích thước thì ông Cường thừa nhận thêm 1 lần in nữa, tức là có 4 lần in khác nhau.

Điều đó cho thấy lời nói trước và sau của ông Cường chẳng ăn khớp gì với nhau cả. Ông Cường thừa nhận là đã in tổng cộng 9.000 bản với số lượng lần lượt là: lần đầu in 3.000 bản, lần 2 in 2.000 bản, lần 3 in 2.000 bản, lần 4 in 2.000 bản. Theo như hợp đồng thì lần đầu chỉ in 2.000 bản thôi chứ, sao lạ vậy? Nếu in 3.000 bản hay 4.000 bản mà trả tiền bản quyền lần đầu là 2.000 bản thì tôi đòi hủy hợp đồng là đúng rồi, sao lại gửi văn bản dọa sẽ đưa tôi vào tù vì tội vu khống và còn bắt tôi phải xin lỗi nữa”.

Những cuốn sách của ông Woo Bo Hyun thu thập được có màu sắc và cách trình bày khác nhau

Tác giả người Hàn Quốc bức xúc nói tiếp: “Chưa hết, nhìn vào bảng báo cáo số lượng sách bán được cuối năm 2016, chúng ta có thể thấy những mâu thuẫn kỳ lạ về quyển "Tự học 200 thành ngữ tiếng Anh thông dụng". Mcbooks báo cáo in 2 lần: năm 2015 in 4.000 bản, năm 2016 in 2.000 bản. Thế mà đến cuối năm 2016 Mcbooks báo cáo chỉ bán được có 2.651 bản, chỉ bằng 1/4 so với số lượng 9.000 bản mà ông Cường đã nói. Nếu chỉ bán được ít như vậy, sao Mcbooks lại in nhiều gấp 4 lần?”.

Không thành thật trong việc xin giấy phép xuất bản

Ông Woo Bo Hyunkể, trong quá trình làm việc với Mcbooks, khi trưởng biên tập Công ty Mcbooks đề nghị ghi 5.000 bản trên giấy phép xuất bản để làm marketing dù chỉ in 2.000 - 3.000 bản/quyển, ông đã không đồng ý. Đến khi quyển đầu tiên là Tiếng Anh ma thuật ra mắt thì trang lưu chiểu thấy vẫn ghi là 5.000 bản. Trợ lý của ông đã gọi điện cho ông Cường phản ánh nhưng không hiểu sao ông Cường vẫn phớt lờ và những quyển sau vẫn xin giấy phép là 5.000 bản. Ngoài ra còn rất nhiều những sai phạm khác của Mcbooks mà ông Woo Bo Hyun đã thu thập đầy đủ để chuẩn bị khởi kiện đơn vị này.

Trong cuộc gặp, ông Cường đã nói rằng xảy ra vụ việc đáng tiếc này là do hai bên không hiểu nhau, mỗi bên hiểu hợp đồng theo một hướng khác. Nhưng ôngWoo Bo Hyun không đồng ý, hợp đồng đã ghi rõ lần đầu ông Cường phải trả tiền bản quyền theo thỏa thuận: xuất bản lần đầu (số lượng bản in x giá bìa x 7%), còn những lần tiếp theo phụ thuộc vào số lượng sách thực bán. Theo như giấy phép xuất bản lần đầu thì mỗi quyển đều đã in 5.000 bản. Như vậy thì Mcbooks đã sai phạm và ông Woo Bo Hyun có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Ông Cường còn thừa nhận thêm với ông Woo Bo Hyun rằng quyển Tự học 1.000 từ tiếng Anh căn bản chắn chắn đã in 2 lần khác nhau, lần 1 in 3.000 bản, lần 2 in 3.000 bản. Trong khi đó, ông Cường chỉ xin 1 giấy phép xuất bản in 5.000 bản ngày 9.1.2015. Tuy nhiên, theo luật xuất bản của Việt Nam thì một lần xin giấy phép chỉ được in một lần. Số lượng in của Mcbooks đã vượt quá số lượng xin giấy phép là phía Mcbooks đã phạm luật.

Trong khi đó, ông Cường khẳng định chắc chắn một điều rằng chẳng bao giờ in sách 1.000 bản trừ những sách bác học, sách nào cũng in ít nhất là 2.000 bản. Thế nhưng, trong báo cáo số lượng nhập xuất tồn năm 2016, quyển Tự học giao tiếp tiếng Anh thành thạo với Woo Bo Huyn lại báo cáo số lượng in chỉ 1.000 bản. Một lần nữa lời nói của ông Cường lại có sự mâu thuẫn.

Khi ông Woo Bo Hyun hỏi về quyển Luyện nói tiếng Anh hiệu quả, Mcbooks chỉ xin 2 giấy phép xuất bản nhưng sao lại có 4 thiết kế khác nhau. Ông Cường giải thích: “Về mặt pháp luật, một lần xin giấy phép 5.000 bản của nhà xuất bản có hiệu lực trong vòng 1 năm, muốn in bao nhiêu lần cũng được, miễn sao đủ số lượng 5.000 bản là được, mỗi lần in bao nhiêu thì ghi vào giấy thôi”. Ông Cường cũng nói thêm rằng ông đã cho in quyển này 4 lần. Lần 1 in 3.000 bản, những lần sau in 2.000 bản.

Không có chuyện xin phép số lượng một đằng đi in một nẻo

Về việc xin giấy phép, bà Phạm Thị Trâm, Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội – đơn vị xin cấp phép in sách của ông Woo Bo Hyun cho Mcbooks khẳng định: “Không có chuyện cấp giấy phép xuất bản đồng ý 5.000 cuốn là được dùng cho nhiều lần xuất bản. Mỗi khi muốn xuất bản là phải xin giấy mới, muốn xuất bản bao nhiêu lần thì phía công ty phải xin giấy phép bấy nhiêu lần”.

Bà Trâm cũng cho biết việc thực hiện liên kết xuất bản của Công ty cổ phần Sách McBooks có nhiều sai phạm, bị báo chí và các đối tác liên quan phản ánh. Để giải quyết triệt để sai phạm trên, Nhà xuất bản đã dừng cấp phép tất cả sản phẩm của Mcbooks, yêu cầu Mcbooks ngưng phát hành các đầu sách của ông Woo Bo Hyun để giải quyết xong sự việc; đồng thời yêu cầu McBooks giải trình sự việc. Tuy vậy, giấy phép xuất bản là do Cục Xuất bản cấp, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội không liên kết xuất bản với Mcbooks nữa thì họ vẫn xin giấy phép của NXB khác.

Văn bản của Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội gửi cho Mcbooks

Thất vọng trước cách làm ăn của Mcbooks

Trước những phát hiện từ phía tác giả người Hàn Quốc, đại diện Công ty cổ phần Sách Mcbooks là ông Nguyễn Văn Cường đã thỏa thuận với ông Woo Bo Hyun là sẽ chấm dứt hợp đồng, đồng thời bồi thường cho ông theo các văn bản giấy tờ hợp pháp (tức là bồi thường theo số lượng trong giấy phép xuất bản), trừ đi số tiền bản quyền đã trả. Mcbooks cũng sẽ bồi thường thêm cho tác giả người Hàn Quốc nếu chứng minh được Mcbooks in nhiều hơn số lượng trong giấy phép. Bồi thường vi phạm hợp đồng: 8% tổng giá trị hợp đồng. Trong vòng một tháng sẽ bán hết số sách còn lại và cam kết những sách này không còn xuất hiện trên thị trường.

Tuy nhiên, ông Woo Bo Hyun và phía Mcbooks chỉ thỏa thuận miệng và chưa hề ký văn bản chính thức nào. Lý do vì ông Cường vẫn không thừa nhận là những quyển sách có màu sắc khác nhau là những lần in khác nhau .Trong khi đó, ông Woo Bo Hyun đã gọi điện, nhắn tin và gửi mail yêu cầu ông Cường vào ký văn bản chấm dứt hợp đồng nhưng ông Cường không hề trả lời.

“Là một tác giả nước ngoài, tôi cảm thấy chua xót khi lần đầu tiên xuất bản sách tại Việt Nam lại bị vi phạm bản quyền nghiêm trọng như thế này. Tôi hy vọng Cục Xuất bản và các cơ quan chức năng vào cuộc để đem lại công bằng cho tôi”, ông Woo Bo Hyun bức xúc nói.

Luật sư Hoàng Văn Sơn - Văn phòng luật sư VNC tại TP.HCM, người bảo vệ quyền lợi cho tác giả Woo Bo Hyun cho rằng: “Tác giả hoàn toàn có cơ sở để tố cáo sự vi phạm của Công ty cổ phần Sách Mcbooks đã thể hiện rõ ràng như trong hồ sơ và số lượng sách in mà chúng tôi kiểm tra được trên thực tế. Nếu chưa bán hết sách, không thể nào phía Mcbooks lại in thêm bản mới. Chúng tôi phải căn cứ trên trang lưu chiểu, số giấy phép và số phiên bản ấn phẩm khác nhau trên thực tế để làm việc với phía Mcbooks”.

Tiểu Vũ (ghi)