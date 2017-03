Mới đây, công an tỉnh Sơn La cho biết cơ quan này đã xác định được 4 đối tượng có hành vi rải đinh trên quốc lộ 37, đoạn qua huyện Mai Sơn gây hoang mang trong thời gian qua.

Sáng 29/3, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay khi nắm được thông tin về việc rải đinh trên quốc lộ 37, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Mai Sơn khẩn trương vào cuộc điều tra và đã xác định được 4 đối tượng có hành vi rải đinh tại quốc lộ trên ở khu vực huyện Mai Sơn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong việc kinh doanh dịch vụ vận tải nên đã rải đinh trên quốc lộ 37 để dằn mặt đối thủ. Được biết, cả bốn đối tượng trên đều là người ở huyện Thuận Châu – Sơn La. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Dàn đinh vít được rải trên quốc lộ 37 đoạn qua huyện Mai Sơn – Sơn La.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 16/2, anh Nguyễn Văn Mạnh điều khiển xe tải hiệu Hyundai loại 5 tấn, biển số Vĩnh Phúc, di chuyển trên quốc lộ 37 theo hướng từ Phú Thọ về quốc lộ 6, huyện Thuận Châu (Sơn La) để trả hàng.

Khi cách quốc lộ 6 khoảng 2 km, anh Mạnh phát hiện xe bị thủng lốp. Đồng thời, anh Mạnh phát hiện trên đường có nhiều mảnh xốp to bằng bàn tay có cắm đinh vít. Sau đó, anh Mạnh đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an và thay toàn bộ lốp với chi phí gần 30 triệu đồng.

Lốp xe của anh Mạnh bị thủng do dàn đinh vít trên quốc lộ 37.

Sáng 20/3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi rải đinh trên quốc lộ 37 gây nguy hiểm nói trên.

