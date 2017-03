Một chuyên gia phục chế trang sức đã bí mật viếng thăm một số cửa hiệu bán kim cương nổi tiếng thế giới ở New York để chứng minh các khách hàng đang bị móc túi một cách không thương tiếc.

Jacob Worth, chuyên gia kim cương, sáng lập công ty I Want What It's Worth (Tôi muốn biết giá trị của nó) tuyên bố, những công ty bán lẻ nổi tiếng đều dùng những viên kim cương "y hệt" những gì các công ty bán lẻ cơ bản đang có, song giá khác một trời một vực.

"Những viên kim cương đó chả có gì đặc biệt. Những chiếc nhẫn y hệt như vậy cũng bán ở Costco và các trang web như Blue Nile", DailyMail dẫn lời ông Jacob cho hay. "Tại Tiffany, bạn sẽ phải trả rất nhiều tiền cho một chiếc hộp xanh mà có thể mua nó chỉ với giá 25USD trên eBay".

Chuyên gia trên đã tới 4 cửa hiệu bán lẻ kim cương nổi tiếng trên cùng với một máy quay giấu kín. Theo ông, các khách hàng đang phải trả hàng nghìn đôla cho một thứ chỉ hơn nhau về thương hiệu. Tại Tiffany, một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, 2 carat, được bán với giá 80.000USD. Trong khi đó, ở Costco, một chiếc y hệt chỉ với giá 19.000USD.

Khi so sánh hai chiếc nhẫn, ông Worth cho hay, chiếc nhẫn ở Tiffany bị đội giá 253%, ở Cartier là 276% và ở Van Cleef là 314% và Harry Winstone là 336%.

Chuyên gia này cũng phát hiện ra rằng lời khuyên của các chuyên gia trang sức của từng cửa hiệu cũng rất đáng ngờ.

Người bán tại 4 cửa hiệu kim cương nổi tiếng trên đều khẳng định, kim cương của cửa hàng tốt hơn mọi nơi khác. Thậm chí là một chuyên gia ở Tiffany còn tự tin nói, họ sử dụng kim cương được khai thác ở Mỹ, dù là chả có mỏ kim cương nào ở Mỹ được khai thác thương mại.

Theo bản tin của chương trình Good Morning America, chất lượng kim cương ở Costco cao một cách ngạc nhiên. Chuyên gia Martin Fuller cho biết, không như Tiffany, Cartier và nhiều cửa hiệu khác, Costco thực chất đã "hạ thấp" kim cương mà họ bán.

Tại Costco, một nhẫn kim cương có giá 6.600USD trong khi ở Tiffany, nhẫn kim cương như vậy bán giá 16.000USD, ở các cửa hàng đá quý khác là 8.000USD.

Ông Fuller cho biết, ông khá ngạc nhiên vì thông thường khó có thể tìm thấy một viên kim cương đẹp ở cửa hàng tổng hợp như Costco.

