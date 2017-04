Lê Thiện Hiếu - ca sĩ và tác giả trẻ lần đầu xuất hiện trong bảng đề cử đã giành được giải Bài hát của năm ở giải Cống hiến tối 25.4 tại Nhà hát TPHCM.

Tối 25.4, Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức lễ trao giải Cống hiến lần 12-2017 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Hàng loạt ngôi sao đã xuất hiện trên thảm đỏ trước sự chứng kiến của nhiều fan hâm mộ.

Lê Thiện Hiếu xúc động nói không nên lời khi lên nhận giải Ca khúc hay nhất với "Ông bà anh". Bài hát này nhận được 43 triệu lượt thích trên mạng, vượt qua các "đối thủ"nặng ký là: "Gửi anh xa nhớ" (thể hiện: Bích Phương - Sáng tác: Tiên Cookie), "Mơ" (thể hiện + Sáng tác: Vũ Cát Tường), "Sau tất cả" (thể hiện: Erik - Sáng tác: Khắc Hưng), "Tự sự tuổi 25" (thể hiện + Sáng tác: Trương Thảo Nhi).

Noo Phước Thịnh nhận giải Ca sĩ của năm. Ở hạng mục Album của năm, Trần Thu Hà nhận giải với "Bản nguyên". Vì cô đang ở Mỹ nên hai nhạc sĩ Dominik và Hoàng Quân ekip "Bản Nguyên" thay mặt cô lên nhận Album của năm.

Giải Nghệ sĩ mới của năm được trao cho nghệ sĩ violin Hoàng Rob. Anh đã vượt qua Erik, Lê Thiện Hiếu, Trương Thảo Nhi và Soobin Hoàng Sơn để giành chiến thắng.

Phạm Hương nhận giải thay cho Nhóm 365. Ảnh: BTC

Khắc Hưng được trao giải Nhà sản xuất của năm, vượt qua 4 ứng cử viên còn lại là Đỗ Hiếu, Hồng Kiên, Hoài Sa và Quốc Trung. Anh cũng nhận thêm giải Nhạc sĩ của năm.

Ở hạng mục Music Video của năm, Nhóm 365 nhận giải với ca khúc “Bống bống bang bang” do Only C sáng tác. Vì nhóm vắng mặt nên Hoa hậu Phạm Hương nhận thay.

Khắc Hưng nhận giải đúp Nhà sản xuất của năm và Nhạc sĩ của năm. Ảnh: BTC

Chuỗi chương trình của năm thuộc về "Sing my song" (Bài hát hay nhất) của VTV- Cát Tiên Sa. Chương trình vượt qua 4 đề cử khác: In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh), Monsoon Music Festival - Liên hoan âm nhạc Gió mùa 2016 (Công ty Thanh Việt), The Remix - Hòa âm ánh sáng (VTV - Cát Tiên Sa), The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí (VTV - Cát Tiên Sa).

Chương trình của năm được trao cho "Đôi bàn tay thắp lửa" - Ban nhạc Bức Tường và thủ lĩnh Trần Lập, những người đã truyền cảm hứng sống cho khán giả trẻ.

M.T