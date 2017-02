Lần đầu sau nhiều năm MWC, chiếc di động cục gạch Nokia 3310 được chú ý hơn cả những bom tấn smartphone. Nokia đang trở lại, và lợi hại khác xưa.

Nokia tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại khán phòng nhỏ ở MWC 2017. Không có dàn âm thanh hoành tráng hay kỹ xảo sân khấu, thay vào đó là dàn đồng ca Acapella xướng lên giai điệu huyền thoại Grande Valse (hay còn được biết đến với cái tên Nokia Tune). Không có rừng ống kính tele và đèn flash của giới truyền thông, chỉ có ánh mắt chờ đợi trong hoài nghi của những người tham dự.

Loạt smartphone Nokia mới của HMD Global. Ảnh: Android Central.

Di động "cục gạch" cướp vai chính của smartphone

"Chúng tôi quyết định mang Nokia 6 ra thị trường quốc tế" - Arto Nummela, CEO của HMD Global dõng dạc trên sân khấu, phía dưới chỉ vài tiếng vỗ tay. Bởi trước đó, model này đã bán ở Trung Quốc.

"Đây là Nokia 5", "Đây là Nokia 3", Arto Numela tiếp tục giới thiệu, đưa sản phẩm mới hướng về ống kính máy quay. Tiếng vỗ tay có vẻ nhiều hơn, nhưng vẫn quá ít ỏi để làm nền cho loạt sản phẩm mang kỳ vọng "đưa nhà vua trở lại ngai vàng".

Rõ ràng, loạt smartphone mới của Nokia bị đánh giá không có nhiều khác biệt so với mặt bằng chung hiện nay. Điện thoại giá rẻ khung kim loại Trung Quốc nhan nhản thị trường.

Khác biệt duy nhất nằm ở phần mềm, khi Google cam kết thường xuyên mang đến cho smartphone Nokia những bản vá, nâng cấp mới. Đây là lợi thế của Nokia 3, 5 và 6 so với các đối thủ từ Trung Quốc - vốn có "truyền thống" bỏ rơi người dùng thiết bị giá thấp, khiến họ chờ đợi trong hoang hoải và vô vọng.

Dù vai diễn của Nokia 3 và Nokia 5 trên sân khấu khá nhạt nhòa, nhưng Nokia 3310 đã cứu rỗi tất cả. Không phải LG G6, không phải Huawei P10 và P10 Plus, màn tái xuất của chiếc điện thoại cục gạch huyền thoại được quan tâm nhất trên các mặt báo sau buổi trình làng.

HMD Global biết rõ điều này. Họ dành điều đặc biệt nhất cho những giây phút cuối cùng. "One more thing" - câu nói gây kích thích của Steve Jobs - được đại diện hãng nhắc lại để chào mừng sự xuất hiện của Nokia 3310.

Sân khấu này là của Nokia 3310. Ảnh: AP.

Máy có thiết kế tổng thể giống với huyền thoại Nokia 3310 trước kia, nhưng dáng mỏng, sexy hơn. Model mới có màn hình màu 2,4 inch, hỗ trợ 2 SIM, camera 2 MP, khe cắm thẻ nhớ. Điều thú vị không kém là "rắn săn mồi" đã trở lại với cách chơi hiện đại. Sản phẩm lên kệ quý II với giá 52 USD.

Năm 2016, HMD Global bán được 35 triệu chiếc di động cơ bản trên toàn cầu, theo GSMArena. Đây là con số không nhỏ, thậm chí là niềm ao ước của những thương hiệu có tầm vóc như Sony, HTC, LG, Sony.

Với doanh số 126 triệu chiếc trong quá khứ, Nokia 3310 được kỳ vọng sẽ lặp lại phần nào kỳ tích này trong thời đại smartphone. Pin bền, giá rẻ, dáng đẹp và thương hiệu Nokia sẽ là cú sốc với thị trường feature-phone vốn còn nhiều đất diễn.

Hai Nokia, hai tham vọng

"Chúng tôi chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình", Arto Nummela, CEO của HMD Global thực tế nhìn nhận. Không vội vã đặt nặng vấn đề "kẻ thay đổi cuộc chơi", nhưng nhìn vào cách mà công ty này làm với Nokia, có thấy được phần nào thương hiệu này sẽ trở thành mối lo ngại của các ông lớn di động trong tương lai.

Ít nhất, tại Trung Quốc, thị trường khắc nghiệt ngay cả với Apple lẫn Samsung, thì Nokia cũng đã có sự trở lại ấn tượng. Chưa đầy 24 giờ sau đêm ra mắt Nokia 6, sản phẩm này đã cháy hàng với 250.000 đơn đặt trước. Hiện các nhà bán lẻ tại nước này đang tấp nập gửi thêm các đơn đặt đến HMD Global, bởi nhu cầu về model này đang không ngừng tăng lên.

Hai mảng kinh doanh riêng biệt của Nokia.

Nhưng với Nokia Phần Lan, chiến lược của hãng rộng hơn và không liên quan nhiều đến di động nữa. Họ đầu tư vào viễn thông, bản đồ, VR và y tế cá nhân - những mảng miếng hái ra tiền và còn mới mẻ.

Đầu tiên, hãy nói đến Withings. Thương hiệu chuyên về các thiết bị sức khỏe được Nokia mua lại từ tháng 4/2016. Các mẫu đồng hồ đeo tay có chức năng theo dõi sức khỏe cũng được bán trong Apple Store và có lượng người dùng nhất định.

"Sững sờ và run rẩy" - tựa đề tiểu thuyết nổi tiếng Amélie Nothomb, có lẽ là cụm từ thích hợp để cảnh báo các hãng công nghệ lúc này, bởi cựu hoàng Nokia đang trở lại theo cách hoàn toàn mới.

Trước mắt, cộng đồng Withings sẽ không còn bị bỏ rơi hay hỗ trợ hời hợt. Ứng dụng Health Mate được làm mới, nhấn mạnh hơn đến sức khỏe người dùng và Patient Care sẽ kết nối họ với bác sỹ khi cần. Đó không còn là công nghệ để người dùng "tự sướng" với những bước chạy bộ hay nhịp tim, đó là một hệ sinh thái công nghệ mới trong y học.

Ở mảng bản đồ, Here We Go (Here Maps trước đây), Nokia đang ăn nên làm ra và có thể bán sản phẩm này khi được giá hời. Camera 360 độ Ozo tiếp cận những nhà làm phim chuyên nghiệp cần sản xuất video thực tế ảo, khác với những sản phẩm dành cho người tiêu dùng phổ thông trên thị trường.

Ở mảng viễn thông, liên minh Nokia - Intel đã hoàn thiện giải pháp "5G First" trọn gói từ nhà cung cấp đến người dùng cuối, sẵn sàng thử nghiệm trong năm 2017 thông qua nhà mạng Verizon nhằm phủ sóng 5G đến 11 thành phố ở Mỹ.

Với nhiều mảng kinh doanh dàn trải và có tiềm năng, Nokia đang dần thoát khỏi cái bóng của ông vua di động. Hãy nhìn Nokia như một thế lực mới, có thể "phả hơi nóng" vào những ông lớn như Samsung, Apple, Google, Qualcomm, dù hiện tại họ được đánh giá chưa mạnh bằng.

