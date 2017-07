Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) xác định, nạn nhân mắc cảnh phục công an tử vong là anh Nguyễn Văn Minh (44 tuổi trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn). Anh Minh không phải là công an, mà làm lao động tự do.

Chiều 23-7, Cơ quan công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, vụ tai nạn lúc 11 giờ 50 phút ngày 23-7 tại quốc lộ 46 (thuộc địa phận xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tĩnh Nghệ An) giữa hai xe máy làm anh Nguyễn Văn Minh (44 tuổi trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) tử vong. Hiện trường vụ tai nạn. Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe máy mang BKS 37E1-371.62 chạy hướng TP Vinh – Nam Đàn, bất ngờ đâm vào chiếc xe máy Dream II do ông Nguyễn Văn Minh điều khiển. Cú đâm mạnh khiến ông Minh tử vong tại chỗ, hai xe máy hư hỏng nặng. Người điều khiển xe máy 37E1-371.62 cũng bị thương nặng, được người dân đưa đến BV cấp cứu. Theo Thiếu tá Đào Hồng Nguyên, Đội trưởng Đội CSGT huyện Nam Đàn, qua kiểm tra lý lịch nạn nhân, xác định nạn nhân Nguyễn Văn Minh không phải là người trong ngành công an mà làm lao động tự do. Lúc ông Nguyễn Văn Minh trên đường về nhà thì bị tai nạn. Như đã đưa tin, tại hiện trường cho thấy, nạn nhân mặc bộ đồ công an, nhưng không đeo quân hàm, không có bảng tên, chân đi dép nhựa. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, mặt đường trơn trợt. Vụ tai nạn đang được Cơ quan công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra, làm rõ.