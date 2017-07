Với nhiều thế hệ 7X, 8X Việt Nam thì bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trở thành những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ khó quên.

Bộ phim lần đầu đầu tiên được phát sóng ở Việt Nam từ năm 1995 trên sóng và trở thành bộ phim gắn bó với tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ người Việt.

Mỗi tập phim lại là 1 câu chuyện riêng biệt đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau của cuộc sống: từ tình cảm gia đình, bạn bè, tình yêu đến những thứ mang tính xã hội như phân biệt chủng tộc, chiến tranh, nạn trộm cắp, kỳ thị… nhưng trên hết vẫn là đề cao nghị lực và niềm tin vào cuộc sống dù phải tồn tại trong điều kiện thiếu thốn và khó khăn. Họ cùng nhiều gia đình khác trải qua những tháng ngày khó khăn để khai hoang thị trấn Walnut Grove. Phim đã giành ba giải Emmy và chinh phục nhiều thế hệ khán giả toàn thế giới.

Dàn diễn viên phim truyền hình đình đám thập niên 1970

Melissa Gilbert trong vai cô con gái thứ hai Laura Ingalls Wilder

Melissa Gilbert sớm nổi tiếng từ khi còn bé với vai diễn Laura Ingalls

Melissa Gilbert sớm nổi tiếng từ khi còn bé với vai diễn Laura Ingalls trong phim truyền hình Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Rất nhiều người thời đó ghen tị với hào quang đến nhanh và sự nghiệp điện ảnh suôn sẻ của Melissa. Tuy nhiên ít ai biết rằng, phía sau gương mặt luôn rạng ngời của cô gái ấy là rất nhiều nỗi đau giấu kín.

Được cho làm con nuôi ngay lúc mới lọt lòng, Gilbert lớn lên trong gia đình hoạt động nghệ thuật tại Hollywood. Cô được giao vai chính Laura Ingalls lúc mới 8 tuổi. Cô con gái thứ hai của nhà Ingalls - Laura Ingalls - do Melissa Gilbert thủ vai là vai diễn đáng nhớ nhất của bộ phim đồng thời gắn liền với sự nghiệp của Melissa Gilbert. Michael Landon trở thành cha nuôi thứ hai của cô sau khi ông Paul Gilbert qua đời.

Trong những năm tháng sắp trưởng thành, Gilbert bỗng nổi loạn và chống lại hình ảnh cô gái hoàn hảo của mình trước đây. Cô phải cai nghiện rượu và ma túy.

Melissa từng nắm chức Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Mỹ SAG từ năm 2001 tới 2005. Năm 2012, cô tái xuất với tư cách thí sinh cuộc thi Dancing with the Stars của đài ABC. Tháng 4/2013, nữ diễn viên kết hôn lần ba với nam diễn viên Timothy Busfield. Hiện Melissa 50 tuổi

Trong những năm tháng sắp trưởng thành, Gilbert bỗng nổi loạn

Bố Laura trong phim cũng là bố nuôi Melissa ngoài đời. Sau này, nữ diễn viên đặt tên con trai thứ hai là Michael, theo tên Michael Landon.

Melissa Sue Anderson trong vai chị cả Mary Ingalls

Melissa Sue Anderson vào vai cô chị trầm tính, ngọt ngào

Melissa Sue Anderson vào vai cô chị trầm tính, ngọt ngào, tốt bụng và ham đọc sách của Laura. Trong bộ phim này, cô là diễn viên duy nhất được đề cử nhận giải Emmy vượt qua cả Michael Landon (vai ông bố Charles Ingalls) và Melissa Gilbert (vai cô em gái Laura Ingalls). Sau hơn ba thập kỷ, Mary vẫn là vai diễn mà người ta nhớ nhất về cô.

Sau bộ phim, Melissa tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn và mang về nhà giải Emmy thứ hai vào năm 1980 cho vai diễn trong Which Mother is Mine?. Năm 2011, cô xuất bản cuốn The Way I See It: A Look Back at My Life on Little House kể về quãng thời gian tham gia Ngôi nhà nhỏ.

Melissa Anderson trong cuốn sách của mình đã không đề cập gì tới Melissa Gilbert. Sự thiếu vắng lớn này theo Anderson là bởi hai người đã không còn tiếp xúc và nói chuyện với nhau nữa. "Tôi thực sự có nhiều kỷ niệm về Gilbert. Nhưng chúng tôi khác nhau nhiều quá."

Melissa Sue Anderson hiện tại

Anderson cũng nói về những vấn đề mà Landon gặp phải nhưng cô giải thích đó là bởi ông luôn cảm thấy bất an và có phần trẻ con trong tính cách. Cô nói mình tôn trọng Landon và vẫn luôn qua lại thân thiện với ông cho tới khi ông mất năm 1991 vì ung thư.

Melissa Sue Anderson hiện 52 tuổi, sống ở Canada với chồng - nhà sản xuất truyền hình kiêm biên kịch Michael Sloan - và các con của họ.

Michael Landon trong vai ông bố - Charles Ingalls

Michael Landon trong vai ông bố - Charles Ingalls

Trong phim, Charles là một người cha đáng kính, luôn yêu thương, chăm sóc tận tụy cho gia đình. Tuy nhiên, ngoài đời, Landon không phải người cha lý tưởng như vai diễn của ông. Michael ly hôn và tái hôn nhiều lần. Ông nghiện thuốc lá và uống rượu nhiều. Nhưng tại phim trường, ông là người tạo ra tiếng cười cho mọi người trong đoàn. Ông luôn được đánh giá là con người tốt bụng, luôn quan tâm tới mọi người, đặc biệt là đồng nghiệp trên trường quay.

Ông cũng nổi tiếng là vị đạo diễn chặt chẽ và nghiêm khắc. Mùa giáng sinh năm 1981, ông đã tự bỏ ra 125 ngàn đô la tiền túi để mua quà cho mọi người trong đoàn làm phim.

Sau Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Michael Landon còn tham gia trong Highway to Heaven. Nam diễn viên cũng xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Us".

Michael Landon được chẩn đoán ung thư tuyến tụy tháng 4/1991 và qua đời chỉ vài tháng sau đó, ở tuổi 54.

Karen Grassle trong vai bà mẹ - Caroline Ingalls

Karen Grassle ghi dấu ấn trong bộ phim với vai bà mẹ đảm đang

Karen Grassle ghi dấu ấn trong bộ phim với vai bà mẹ đảm đang, nhân hậu, chịu thương chịu khó Caroline Ingalls. Karen có sự nghiệp sân khấu thành công trước và sau khi tham gia "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Bà cũng tham gia trong các bộ phim điện ảnh như Wyatt Earp, Harry's War và phim truyền hình Battered.

Sau khi hoàn thành vai diễn tròn trịa của mình trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Karen đã trở thành khách mời của nhiều show truyền hình. Bà đã đi vòng quanh đất nước để tham gia diễn xuất trong nhiều vở kịch. Về sau, bà chuyển tới sống ở Louisville, Kentucky để tiếp tục phát triển sự nghiệp kịch nghệ của mình.

Karen Grassle trải qua ba cuộc hôn nhân nhưng đều không có con. Bà và người chồng thứ hai - chuyên gia bất động sản J. Allen Radford - nhận cô con gái nuôi tên Lily. Bà kết hôn với người chồng thứ ba năm 1991 nhưng chia tay năm 2000. Karen năm nay 72 tuổi, sống cùng con gái Lily tại vùng vịnh San Francisco - nơi bà làm việc cho một nhà hát địa phương.

Karen Grassle trải qua ba cuộc hôn nhân nhưng đều không có con

Kể về vai diễn đình đám, Caroline kể rằng để nhận được vai diễn bà đã phải "thi đấu" với 47 ứng viên khác. Karen cho biết bà thực sự yêu vai diễn Caroline của mình. Khi tham gia thử vai, bà đã lấy tên là Gabriel Tree, về sau bà định đổi tên Karen để lấy tên Gabriel Tree như một cách để nhớ về kỷ niệm gắn bó với bộ phim truyền hình ăn khách này. Nhưng Micheal Landon đã khuyên bà hãy dùng tên cũ của mình là Karen, cái tên đó rất đẹp.

Alison Arngrim trong vai Nellie Oleson

Alison Arngrim được nhớ đến qua vai diễn Nellie Oleson

Alison Arngrim được nhớ đến qua vai diễn Nellie Oleson - cô bé với mái tóc vàng cuộn lọn, quần áo diêm dúa và tính tình đỏng đảnh, đành hanh. "Những câu chuyện trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên cũng giống như chuyện ngoài đời của nhiều người trong chúng ta, kể cả tôi" - Arngrim, hiện 53 tuổi nói.

Trong cuốn tự truyện của mình kể về thời kỳ đóng phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Alison kể khá chi tiết về việc từng bị lạm dụng tình dục lúc còn bé và cách nhân vật Nellie giúp cô hàn gắn vết thương.

Nellie Oleson và Laura Ingalls là đối thủ của nhau trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, nhưng ở hậu trường, họ lại là đôi bạn chí thân. "Chúng tôi có một tình bạn thật thú vị. Tôi xem Melissa như chị em ruột với mình". Tuy nhiên, Melissa Sue Anderson, đóng vai cô chị cả Mary, lại không thích tình bạn giữa hai người. "Mỗi lần thấy Melissa và tôi vui đùa, Melissa Sue đều nhìn và lắc đầu."

Alison Arngrim tiếp tục tham gia diễn xuất trong các phim điện ảnh

Alison Arngrim tiếp tục tham gia diễn xuất trong các phim điện ảnh, truyền hình và các dự án sân khấu sau khi bộ phim kết thúc. Cô cũng nổi tiếng với các hoạt động xã hội liên quan tới HIV/AIDS và đang hoạt động cho một quỹ chống lạm dụng trẻ em.

Richard Bull trong vai ông chủ bách hóa Nels Oleson

Nam diễn viên Richard Bull – người từng đóng vai Nels Oleson

Nam diễn viên Richard Bull – người từng đóng vai Nels Oleson, ông chủ cửa hàng tạp hóa tốt bụng trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên – qua đời tại nhà riêng ở California, Mỹ ngày 03/02/2014 ở tuổi 89. Sự ra đi của ông là niềm tiếc thương với đông đảo người hâm mộ điện ảnh, đặc biệt những người yêu mến bộ phim. Vai Nels Oleson của Richard gây nhiều ấn tượng với mẫu hình một người đàn ông của gia đình, tốt bụng, chung sống với một bà vợ ghê gớm và cô con gái Nellie đanh đá.

Richard và vợ

Richard Bull còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong các bộ phim Voyage to the Bottom of the Sea (từ 1964 tới 1968) và Highway to Heaven (từ 1985 tới 1988). Ngôi sao người gốc bang Illinois chung sống hạnh phúc cùng vợ - nữ diễn viên Barbara Collentine - suốt 65 năm cho tới khi qua đời.

Bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên dựa trên loạt truyện của nhà văn Laura Ingalls Wilder trở thành một trong những phim truyền hình được yêu thích nhất khi lên sóng từ năm 1974 tới 1983. Tác phẩm kể về cuộc sống của gia đình nông dân Ingalls ở trang trại Minnesota, Mỹ cuối những của thập kỷ 80.

Và nay bộ phim tiếp tục giúp khán giả tìm lại những ký ức tuổi thơ của mình trên màn ảnh Việt, hi vọng những câu chuyện của các nhận vật trong bộ phim sẽ giúp khán giả tìm được những bài học quý giá về gia định, về sự nồng ấm và mỗi thành viên nên mang đến cho nhau để vượt qua mọi trở ngại trong cuộc đời

