Nam thanh niên sau khi hỏi mua vàng ở tiệm kim hoàn Đính Lợi, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) làm quà cưới đã cướp đi 2 vòng vàng 24k (tương đương 6 chỉ) rồi lên xe bỏ chạy.

Tối 22/4, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung điều tra, làm rõ sự việc chủ tiệm vàng Đính Lợi ở khu vực chợ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang trình báo có người trong lúc giả vờ mua vàng làm quà cưới đã đánh cướp.

Tiệm vàng nơi trình báo bị cướp.

Theo lời kể của anh Trần Công Đính, Chủ cửa hàng vàng Đính Lợi đối diện chợ Thuận An, thị trấn Thuận An, khoảng 16h15 cùng ngày, anh đang đứng tại cửa hàng vàng một mình thì có một nam thanh niên đi xe gắn máy, mặc áo mưa, ghé vào giao dịch.

Người này đề nghị chủ tiệm kim hoàn cho xem một số mẫu vàng để làm quà cưới nên anh đưa cho xem 2 chiếc vòng vàng 24k trọng lượng 6 chỉ và một đôi bông tai vàng.

Lực lượng công an thu giữ camera của chủ tiệm vàng để phục vụ điều tra.

Nam thanh niên dùng điện thoại iPhone chụp ảnh các mẫu vàng, xin mật khẩu Wifi với lý do gửi ảnh cho mẹ để xin ý kiến. Tiếp đó, tên này hỏi anh Đính trọng lượng các mặt hàng này giá bao nhiêu và đề nghị phải lấy đủ số tiền 25 triệu đồng.

Khi anh Đính quay lưng cân trọng lượng đôi bông tai, tên này đã lấy 2 vòng vàng trên rồi nhanh chóng lên xe gắn máy bỏ chạy theo đường quốc lộ 49A, hướng từ Thuận An lên TP Huế. Khi nghe tiếng tri hô của chủ tiệm kim hoàn, một thanh niên ở cạnh đó đã dùng xe gắn máy đuổi theo nhưng bất thành.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Thuận An, lực lượng bộ đội biên phòng gần đó cũng có mặt để điều tra làm rõ. Cơ quan công an đã thu giữ một chiếc camera của cửa hàng vàng nói trên để phục vụ điều tra.