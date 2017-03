Trong quá trình nghiên cứu khoa học, Miles Soloman (đến từ Anh) chợt nhận thấy điểm bất thường ở dữ liệu của NASA. Đây là lỗi ngay cả nhiều chuyên gia cũng không tìm ra.

Miles Soloman (17 tuổi) mới đây được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) khen ngợi vì phát hiện các cảm biến trên Trạm Không gian quốc tế đưa số liệu sai.

The Star cho hay nam sinh của trường Tapton (Sheffield, Nam Yorkshire, Anh) nhận thấy điều khác thường này khi đang thực hiện dự án TimPix do Viện nghiên cứu trường học (IRIS) phụ trách. Học sinh tham gia được phân tích số liệu do NASA cung cấp và tìm kiếm các mô hình có thể tạo nên sự đột phá trong khoa học.

Miles Soloman phát hiện các cảm biến trên Trạm Không gian quốc tế đưa số liệu sai.

"Đang theo dõi các số liệu, Miles bỗng thắc mắc tại sao lại có năng lượng -1. Em để ý rằng khi không có gì chạm vào máy dò, nó sẽ đưa ra số liệu âm. Nhưng giá trị của năng lượng thì không thể âm", James O'Neill - trưởng bộ môn Vật lý của trường Tapton - cho hay.

Ngay sau đó, nam sinh 17 tuổi đã liên lạc với NASA và cơ quan này yêu cầu cậu lập biểu đồ về sự bất thường.

"Thật tuyệt vời. Em có thể nói với bạn bè rằng: Tớ mới gửi email cho NASA và họ đang xem xét biểu đồ của tớ", Miles tự hào chia sẻ.

Sau khi cân nhắc góp ý của chàng trai người Anh, NASA đã xác nhận sự cố. Các chuyên gia ở đây nghĩ hiện tượng này chỉ xảy ra 1-2 lần trong năm. Song Miles cho rằng nó xuất hiện vài lần một ngày, theo Daily Mail.

"Em không cố gắng chứng minh NASA sai. Em chỉ muốn làm việc và học hỏi từ họ", nam sinh bày tỏ.

Nam sinh chủ yếu nghiên cứu các môn Lý, Toán, Hóa để chuẩn bị cho kỳ thi A-level (dự bị đại học).

Giáo sư Larry Pinksy - một đối tác của NASA - nói với BBC Radio 4 rằng cơ quan này đánh giá rất cao phát hiện của Miles. Ông cũng khẳng định các dự án của IRIS luôn mang lại hiệu quả cao. Học sinh có thể phát hiện nhiều điều thú vị mà ngay cả các chuyên gia cũng không có thời gian để tìm ra.

Trong khi đó, bà Becky Parker - giám đốc của IRIS - nói rằng việc nghiên cứu thực tế tại trường học có thể giúp học sinh hứng thú hơn với các môn STEM (viết tắt của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán).

Bà cho biết thêm: "IRIS giúp học sinh có cơ hội được nghiên cứu khoa học một cách thực tế hơn. Trải nghiệm này sẽ truyền cảm hứng cho các em để trở thành những nhà khoa học tương lai".

Phát ngôn viên của IRIS cũng khẳng định: "Với sự khởi đầu này, tôi chắc chắn nhiều chuyên gia của NASA và Cơ quan Vũ trụ châu Âu sẽ muốn gặp gỡ Miles".

Phương Thảo