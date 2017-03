Hàng nghìn nông dân huyện đảo Lý Sơn những ngày này tất bật ra đồng thu hoạch tỏi đưa về cắt ngọn, phơi khắp nơi trên mặt đất, mái nhà tạo nên bức tranh vụ mùa no ấm.

Người dân Lý Sơn ví cây gia vị này là "vàng trắng", đã giúp cuộc sống của họ ổn định, no ấm từ bao đời nay.

Bà Lê Thị Thu (ngụ xã An Vĩnh) vui mừng vì tỏi năm nay vừa được mùa vừa được giá. "Gia đình tôi trồng 2 sào thu hoạch khoảng 750 kg tỏi tươi, theo giá thị trường hiện nay mỗi ký tỏi tươi 50.000-70.000 đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi còn lãi hơn 15 triệu đồng", bà nói.

Cây tỏi sau khi thu hoạch, nông dân cắt bỏ lá, rễ ngay tại ruộng rồi gom củ vào bao tải chở về nhà.

Xe máy là một trong những phương tiện vận chuyện tỏi từ ruộng về nhà của nông dân.

Vụ tỏi năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hơn (ngụ xã An Hải) trồng 12 sào. "Nhờ thời tiết thuận lợi, mỗi sào tỏi đạt 400-500 kg tỏi tươi, gia đình tôi phơi khô dự trữ để bán dần cho khách du lịch. Mùa vụ năm nay năng suất tỏi đạt hơn gấp 3 năm ngoái nên ít nhất hai vợ chồng thu lãi hơn 100 triệu đồng", bà Hơn cho hay.

Do đặc thù đất chật, nông dân nơi đây tìm cách đưa tỏi lên mái nhà, cách mặt đất hơn 10 m phơi khô.

Cuối ngày, người dân dùng bạt phủ lại để hôm sau tiếp tục phơi nắng. "Phơi tỏi trên mái nhà cơ cực nhiều nhưng bù lại mau khô, gặp khi trời mưa giông bất chợt chỉ cần kéo tấm bạt phủ lên trên là yên tâm. Còn phơi dưới đất thì bị bóng nhà cửa, cây cối che khuất, hoặc khi gặp mưa bất ngờ thì củ tỏi bị thấm nước dễ bị hỏng hết", ông Nguyễn Hạnh (ngụ thôn Đông, xã An Vĩnh) lý giải.

Theo lãnh đạo huyện Lý Sơn, trung bình mỗi năm nông dân đảo này trồng hơn 310 ha tỏi, sản lượng hơn 2.000 tấn, doanh thu từ loại cây này hơn 100 tỷ đồng.

Vào mùa thu hoạch, phiên chợ tỏi ở huyện đảo đông đúc, rộn ràng diễn ra từ lúc 4h sáng.

Nông dân tập kết từng ụ nông sản thẳng hàng để thương lái dễ chọn lựa, thu mua.

Người dân Lý Sơn cho biết vào mùa cao điểm du lịch giữa năm, tỏi loại thường giao động quanh mức 120.000 đồng/kg, tỏi cô đơn đến 1,2 triệu đồng mỗi kg.

Sau khi thu mua ở phiên chợ, tỏi được vận chuyển đến cảng để kịp chuyến tàu đầu buổi sáng đưa vào đất liền tiêu thụ.

Tỏi ngồng non là đặc sản được bán nhiều ở chợ vào mùa thu hoạch tỏi, với giá 20.000-25.000 đồng mỗi bó nhỏ. Ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết niên vụ này, toàn huyện xuống giống 310 ha tỏi. Dự kiến năng suất đạt 60-70 tạ/ha, tăng hơn 30% so với vụ trước. "Những năm gần đây, du khách đến đảo tham quan tăng đột biến và rất ưa chuộng tỏi, hành. Nhờ vậy, người dân địa phương bán loại nông sản này thu nhập khá hơn nhiều so với trước", ông Ninh chia sẻ.

Minh Hoàng