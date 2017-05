Ngày 18/5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tuyên bố một số nước đồng minh NATO tin tưởng vào việc khối này sẽ tham gia vào liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

Đây có thể coi là một tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ nhưng không đồng nghĩa với việc tán thành tham gia vào các sứ mệnh chiến đấu trực tiếp.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Stoltenberg nhắc lại rằng 28 nước thành viên NATO đã tham gia một cách độc lập vào liên quân chống IS trong khi tổ chức này đã cung cấp máy bay do thám AWACS để hỗ trợ cho các chiến dịch. Trong cuộc gặp các Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, ông Stoltenberg tuyên bố vấn đề hiện nay là NATO có gia nhập với tư cách là một thành viên của liên quân do Mỹ đứng đầu hay không.

Với việc các nước đồng minh ủng hộ việc gia nhập liên quân, NATO có thể gửi đến một tín hiệu rõ ràng về sự ủng hộ về chính trị đối với liên quân và xây dựng một nền tảng tốt nhất cho sự phối hợp này. Ông cho biết thêm NATO không cam kết tham gia vào các chiến dịch chiến đấu trực tiếp, hoàn toàn không có yêu cầu nào như vậy và không ai mong muốn NATO tham gia vào các chiến dịch chiến đấu trực tiếp tại Syria và Iraq.

Trong cuộc họp Tổng Tham mưu trưởng của NATO ngày 17/5 tại Brussels đã xuất hiện một vài ý kiến ủng hộ liên minh tham gia vào liên quân chống IS. Trong khi đó, một vài nước thành viên NATO như Pháp hay Italy vẫn giữ thái độ thận trọng vì cho rằng sự can dự trực tiếp của NATO có thể làm phương hại đến vị thế của tổ chức này trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức