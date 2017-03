Nữ diễn viên kỳ cựu Emma Thompson tiết lộ cô từng được ông Trump đề nghị tặng căn hộ ở tòa tháp Trump Towers và sau đó mời cô đi ăn tối.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trong kênh truyền hình Thụy Điển, minh tinh tóc vàng Emma Thompson tiết lộ một kỷ niệm với vị tỷ phú và giờ là tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Emma, vào năm 1997, khi vừa ly dị chồng cũ Kenneth Branagh, cô bất ngờ được Donald Trump liên lạc.

Minh tinh màn bạc Emma Thompson. Ảnh: News.

“Khi đó tôi đang đóng bộ phim Primary Colors cùng với John Travolta ở Hollywood và tôi ở tạm trong một chiếc xe tải của đoàn phim. Tôi vừa mới ly hôn, đơn vừa được thông qua chỉ một ngày trước đó, vì thế chuyện đó không thành vấn đề.

Một hôm, bất ngờ điện thoại trong chiếc xe tải của tôi reo lên. Tôi nhìn và thấy thật lạ, cứ như có con chuột vừa chui vào được đây. Dù sao tôi nhấc máy lên và ‘Xin chào, tôi là Donald Trump’” – Emma chia sẻ.

Nữ diễn viên 57 tuổi kể lại: “Ông ấy bảo ‘Tôi chỉ thắc mắc liệu có thể đề nghị cô vào ở trong tòa nhà Trump của tôi hay không. Chúng thật sự rất thoải mái’”. Sau khi vị tỷ phú đình đám đưa ra đề nghị của mình, ông ngỏ ý mời Emma Thompson đi ăn tối. Đáp lại, Emma chỉ cám ơn và hứa sẽ gọi lại cho Trump.

Emma kể lại câu chuyện được ông Donald Trump tiếp cận và ngỏ ý tặng nhà và đi ăn tối. Ảnh: Getty.

Minh tinh lồng tiếng nhân vật Potts trong Beauty and the Beast thú nhận cô chưa từng nói chuyện với Donald Trump trước và sau cuộc gọi kia. Nữ diễn viên 57 tuổi cũng đùa rằng cô tiếc vì đã từ chối lời đề nghị bởi có khả năng sẽ là phu nhân nước Mỹ hiện tại.

Emma Thompson là diễn viên người Anh nổi tiếng ở Hollywood. Cô tham gia nhiều bộ phim như Sense and Sensibility (1995), series Harry Potter, Love Actually (2003), Nanny McPhee (2005), Stranger than Fiction (2006), Men in Black 3 (2012), … Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên được ghi nhận bằng giải thưởng Oscar, Quả cầu vàng và BAFTA.

Lưu Phong