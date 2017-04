Nữ diễn viên Emilia Clarke nổi tiếng qua series truyền hình “Game Of Thrones” lại có cảnh nóng táo bạo trong bộ phim điện ảnh mới.

Những hình ảnh nữ diễn viên Emilia Clarke trong bộ phim mới The Voice From The Stone vừa được hé lộ. Người đẹp 30 tuổi gây sốc khi cởi bỏ xiêm y, chỉ che phần nhạy cảm bằng một tấm chăn mỏng. Ở phân đoạn khác là cảnh cô ân ái với bạn diễn nam.

Emilia Clarke khỏa thân trong bộ phim mới The Voice From The Stone. Ảnh: DM.

The Voice From The Stone lấy bối cảnh thập niên 1950 với màu sắc bí ẩn, Emilia vào vai cô y tá Verena nhận công việc chăm sóc một cậu bé vừa mới mất mẹ. Trong quá trình đó, Verena nảy sinh tình cảm với cha của cậu bé do nam diễn viên Martin Csokas đóng. Cô còn bị một giọng nói bí ẩn ám ảnh có liên quan tới người vợ đã khuất của ông chủ. Bộ phim vừa ra mắt ở Mỹ từ ngày 28/4.

Trước đó, Emilia Clarke nổi tiếng qua vai diễn Mẹ Rồng Daenerys Targaryen trong series truyền hình ăn khách Game Of Thrones. Nữ diễn viên người Anh có không ít cảnh giường chiếu nóng bỏng. Hồi tháng 3, Emilia nói về vai diễn đem lại danh tiếng cho cô.

“Nếu bạn đã xem Game Of Thrones, bạn sẽ thấy tôi khỏa thân. Nhiều người muốn tôi trả lời về chuyện này nhưng tôi cảm thấy không cần phải biện minh. Những vai diễn đó giúp tôi có cái nhìn sâu sắc về người phụ nữ đứng lên chống lại sự bất bình đẳng” – Emilia nói.

Trong năm 2017, cô đào 30 tuổi khá bận rộn khi gia nhập thương hiệu điện ảnh Star Wars trong phần phim ngoại truyện dự kiến ra mắt vào năm 2018.

Dự án chưa công bố tên đưa tài tử Harrison Ford trở lại với vai Han Solo. Dù nhân vật của Emilia vẫn chưa được tiết lộ nhưng hình ảnh của cô đã xuất hiện trong đoạn quảng bá phim từ hồi tháng 2.

Lưu Phong