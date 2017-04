Lãnh sự quán Pháp tại New York, nơi hàng ngàn người Pháp sống tại Mỹ đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23/4, đã được sơ tán ngay sau khi nghi ngờ bị đe dọa đánh bom.

Tổng lãnh sự Anne-Claire Legendre cho biết cảnh sát đã phát lệnh sơ tán mọi người ra khỏi tòa lãnh sự, ngay khi phát hiện một chiếc xe khả nghi bên ngoài tòa nhà trên Đại lộ số 5.

Theo bà Anne-Claire Legendre, Sở Cảnh sát thành phố New York đã được chỉ thị phải đặc biệt cảnh giác, nhất là sau khi xảy ra vụ tấn công mới đây tại đại lộ Champs Elysees ở thủ đô Paris làm 1 cảnh sát thiệt mạng.

Quan chức phụ trách báo chí của Lãnh sự quán Pháp, Amelie Geoffroy cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 17h00 giờ địa phương (khoảng 5h00 sáng 23/4 giờ Hà Nội), khi có hàng chục người ở trong tòa nhà.

Tình hình trở lại bình thường sau đó khoảng 50 phút, khi các nhân viên an ninh hoàn tất việc kiểm tra chiếc xe và khu vực xung quanh. Các hoạt động bỏ phiếu cũng đã được tiếp tục.

Khoảng 28.500 công dân Pháp sống ở các thành phố New York, New Jersey và Connecticut đã đăng ký bỏ phiếu tại Lãnh sự quán ở New Yorkđể bầu tổng tống Pháp nhiệm kỳ mới.

Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại các điểm bỏ phiếu cho người dân Pháp trên toàn nước Mỹ sau vụ tấn công tại đại lộ Champs Elysees vừa qua./.