Nam ca sĩ hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong MV mới cùng cô gái xinh đẹp.

Isaac vừa tiết lộ hình ảnh đầu tiên trong MV Anh sẽ về sớm thôi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện dành riêng cho anh chàng.

Đóng cặp với Isaac là Hà Trúc - cô nàng được ví là "bản sao" Tăng Thanh Hà . Cả hai phác họa cuộc sống của đôi tình nhân đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu.

Hà Trúc sở hữu một số nét mặt giống với diễn viên phim Dốc tình. Cô nàng từng xuất hiện trong một số MV của ca sĩ Vpop trước đó.

Isaac có nhiều cảnh tình tứ, ngọt ngào bên "bạn gái".

Không còn là quý ông lạnh lùng của Mr right hay nổi loạn trong Get down trước đây, Isaac hóa thân thành một chàng trai lãng mạn, ngọt ngào - hình ảnh trong mơ của nhiều cô gái.

Isaac đốn tim fan nữ với 18 giây teaser, hé lộ hình tượng người đàn ông vụng về trong bếp.

Anh sẽ về sớm thôi được tiết lộ có nhịp điệu tươi vui, ca từ dễ thương. Nội dung là lời hứa của chàng trai sẽ về trước hoàng hôn tắt, không để bạn gái phải lo lắng, chờ đợi mỗi ngày.

Ảnh: Rin Trần.