Hương Giang khuyên Trấn Thành nên bớt tự tin; Siêu mẫu Thanh Hằng gây bất ngờ khi chia sẻ cảm giác lúc nhận được món quà là căn hộ giá trị từ một người hâm mộ; Khởi My được mẹ chồng khen dễ thương... là những tin tức nóng nhất showbiz hôm nay.

Ảnh: BTC

Hương Giang khuyên Trấn Thành nên bớt tự tin

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin Trấn Thành bị Đài truyền hình Vĩnh Long từ chối cho lên sóng trong một chương trình dành cho thiếu nhi do không phù hợp.

Hương Giang Idol diễn cùng Trấn Thành trong "Ơn giời, cậu đây rồi". Ảnh: BTC

Nổi tiếng là một nghệ sĩ rất thẳng thắn, trong phiên chợ Shock List tuần qua, Hương Giang Idol đã không ngần ngại đưa ra ý kiến của mình về vụ lùm xùm này. Cô đặt câu hỏi, liệu có phải chăng, việc cấm diễn này liên quan đến những vấn đề liên quan đến cuộc sống riêng tư, hay do những phát biểu, tính cách cá nhân của Trấn Thành liên đới đến vụ việc?

Hương Giang cho rằng, "Đơn giản là Trấn Thành bị ghét" từ cuộc tình không được mấy ai ủng hộ với Hari Won vì bị cho rằng, đã chen vào mối tình 9 năm của Hari Won và Đinh Tiến Đạt. Không những thế, Hương Giang còn bày tỏ sự nghẹn ngào, chua xót trước hình ảnh Trấn Thành cúi mình lời xin lỗi đến mọi người.

Dù Trấn Thành không là một nghệ sĩ hoàn hảo nhưng là một nghệ sĩ biết cố gắng, tự tin và thông minh. Hương Giang cho rằng, càng tự tin, càng sống tốt, càng tình yêu đẹp thì càng bị ghét và Trấn Thành cũng nên cố gắng tiết chế lại tất cả mọi thứ để giảm bớt những vụ lùm xùm xung quanh.

Khởi My được mẹ chồng khen dễ thương

Trên trang Facebook cá nhân, cô Vân - mẹ của Kelvin Khánh đã đăng tải một hình ảnh chụp chung cùng con dâu Khởi My. Mẹ của Kelvin Khánh vui vẻ khen Khởi My rất dễ thương và không giấu nỗi vui mừng khi đám hỏi của con trai và Khởi My đã chính thức diễn ra.

Mẹ Kelvin Khánh đăng ảnh chụp chung và khen Khởi My dễ thương Ảnh: FBNV

Phản ứng bất ngờ của Thanh Hằng khi được fan tặng hẳn một căn hộ

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ cảm giác khi nhận được món quà giá trị từ một người hâm mộ.

Ảnh: FB

Chia sẻ của Thanh Hằng khi nhận được món quà là căn hộ của fan. Ảnh: FB

Cô viết, món quà mà fan tặng là một căn hộ với hy vọng sẽ mang lại không gian yên tĩnh, giúp người đẹp giải tỏa hết mệt mỏi, căng thẳng trong công việc: “Một ngày đẹp trời, mình nhận được món quà từ fans: bó hoa và 2 chìa khóa nhà kèm với thẻ từ vào thang máy. Mình hết hồn! Đọc lá thư đi kèm mà há hốc miệng: “Đây là quà em dành cho chị, khi chị mệt mỏi, cần không gian riêng thì luôn có căn phòng dành riêng cho chị”.

Trước tình cảm đặc biệt mà fan dành cho mình, siêu mẫu Thanh Hằng rất tiếc khi không thể nhận món quà ấy. Chân dài đình đám của làng mẫu Việt từ chối khéo: “Quá bất ngờ và xin lỗi em là chị không nhận được. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân với gia đình là chị vui rồi”.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng đặt vấn đề ngược lại: “Nếu bù lại món quà đó bằng tình cảm duy nhất từ em được không?! Vật chất thì chị lo được nhưng tình cảm chia đôi thì…”.

