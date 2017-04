Số người thất nghiệp quý I/2017 khoảng 1,14 triệu người thì quá nửa là thanh niên trong độ tuổi 15-24.

Tổng cục Thống kê cho hay số người thất nghiệp quý 1/2017 khoảng 1,14 triệu người. So với cùng kỳ năm trước thì tăng thêm hơn 20 nghìn người, song nếu so với quý 4/2016 thì giảm được hơn 16 nghìn người. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,08%.

Tuy nhiên, một con số đáng chú ý là tỷ lệ thất nghiệp cao bất thường trong độ tuổi thanh niên. Theo đó, có tới hơn 500 nghìn thanh niên từ 15-24 tuổi bị thất nghiệp.

“Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cả nước là 6,96%, cao gấp hơn 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung”, Tổng cục Thống kê lưu ý.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý I năm nay là hơn 47,8 triệu người.

Thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương là 5,58 triệu đồng/tháng, tăng 412 nghìn đồng so với quý trước, tăng 415 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Lý do tăng chủ yếu là do chính sách điều chỉnh tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được thực hiện từ giữa năm 2016.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động cho biết, ảnh hưởng của sự cố biển miền Trung khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Hà Tĩnh tăng cao, từ hơn 2,16% lên đến 17%.

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã giải quyết được việc làm cho 21.986 lao động, trong đó lao động trong tỉnh là 11.000, ngoại tỉnh là 4.600, xuất khẩu hơn 6.200 lao động.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, hiện vẫn còn 275 DN và 44 hợp tác xã đang tạm ngừng hoạt động do sự cố Formosa .

Số lượng lao động hiện tại ở Hà Tĩnh là hơn 719 ngàn người, riêng Formosa hơn 10.000 lao động, trong đó lao động nước ngoài là hơn 2.000. Tuy nhiên, theo đại diện Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của Hà Tĩnh hiện nay vẫn cao, chiếm 3,5% trong quý I, trong khi đó mặt bằng chung cả nước là 2,08%.

“Ở Quảng Bình, do trình độ lao động thấp nên người lao động đi xuất khẩu còn khó khăn. Ở Quảng Trị, thất nghiệp năm 2016 cũng tăng, tương đương Hà Tĩnh và cao hơn mặt bằng chung cả nước”, bà Mai cho biết.

Theo đại diện Tổng cục Thống kê, dù Nhà nước hỗ trợ, giải quyết phần lớn lực lượng lao động cho các tỉnh miền Trung, nhưng mặt bằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao. Số DN, hợp tác xã ngừng hoạt động vẫn còn trên 300 đơn vị.

L.Bằng