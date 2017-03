Để FLC Thanh Hóa có được bàn thắng vươn lên dẫn trước trong hiệp 1, nhưng với sự bùng nổ trong những phút cuối hiệp 2 đã giúp Hà Nội FC ngược dòng giành trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Thanh.

Bàn thắng:

Hà Nội FC: Thành Chung (80'), Đinh Tiến Thành (đá phản, 90+3')

FLC Thanh Hóa: Omar (45')

Với quyết tâm chặn đứng chuỗi trận bất bại của FLC Thanh Hóa, HLV Chu Đình Nghiêm đã chỉ đạo các học trò chủ động tấn công nhằm áp đảo thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Chính lối chơi này đã giúp Hà Nội FC có được màn trình diễn ấn tượng hơn trước đội bóng xứ Thanh. Nhà đương kim vô địch có hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không thực hiện được. Phút 23, đội bóng thủ đô được hưởng quả penalty, tiếc rằng trên chấm 11m, Samson không tận dụng thành công cơ hội của mình.

Hà Nội FC tiếp tục trở thành ác mộng của FLC Thanh Hóa

Trong khi đó, dù không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà nhưng vào đúng những giây cuối cùng của hiệp 1, từ tình huống tấn công bóng bổng, Omar thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đội chủ nhà ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Bất ngờ để thủng lưới trong những giây cuối cùng của hiệp một, trong hiệp 2 Hà Nội FC vẫn là những người chủ động đẩy cao thế trận tìm kiếm bàn gỡ hòa. HLV Chu Đình Nghiêm đã có những sự điều chỉnh về nhân sự khi lần lượt tung Thành Lương, Đức Huy và Thành Trung vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công.

Ngay khi được tung vào sân ở phút 80, Thanh Trung đã để lại dấu ấn của mình bằng cú volley đầy uy lực hạ gục thủ môn Thanh Thắng của FLC Thanh Hóa cân bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội FC.

Trong những phút cuối của trận đấu, hai đội liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Kịch tính xảy ra khi ở phút 90 khi trọng tài Hiền Triết không công nhận bàn thắng của FLC Thanh Hóa khi Bật Hiếu đánh lưng vào lưới ở vị trí đứng trong vòng 5m50, dưới cả vị trí hậu vệ cuối cùng của Hà Nội FC.

Đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, trong nỗ lực hỗ trợ đồng đội phòng ngự Đinh Tiến Thành đã đánh đầu vào lưới nhà trong sự chết lặng của đồng đội. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, với kết quả này, Hà Nội FC đã chặn đứng chuỗi trận bất bại của FLC Thanh Hóa ở mùa giải năm nay.

Ở những trận đấu còn lại chiều ngày Chủ Nhật, Than Quảng Ninh cũng có chiến thắng 2-0 trước cựu vương B.Bình Dương. Các bàn thắng của đội bóng đất Mỏ được ghi do công của Patiyo ở phút 59 và Đào Nhật Minh ở phút 82. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng cũng có chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách của Long An. Đức Chinh và Eydison là những người ghi bàn thắng cho đội bóng sông Hàn. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của Long An được ghi do công của Ashkanov Apollon ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2.

Đức Anh