Trong cơn cùng cực, bị chồng đánh đập dồn nén nhiều năm nay bà Moong Mẹ Phia đã đẩy chồng ngã, vớ chiếc chày gỗ đánh vào "của quý" và cơ thể chồng khiến nạn nhân tử vong.

Moong Mẹ Phia được giảm 3 tháng tù còn 12 tháng tù giam vì giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Sáng 26/7, TAND cấp cao mở tại Nghệ An đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Moong Mẹ Phia (SN 1971, trú xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Theo cáo trạng, ông Moong Văn Tình (chồng bà Phia) thường xuyên uống rượu say, về nhà chửi bới, đe dọa và đánh đập vợ con.

Ngày 11/9/2016, ông Tình uống rượu say, chửi và đe dọa giết vợ nhưng được hàng xóm can ngăn nên vào đi ngủ. Khi ngủ dậy, ông Tình cầm 1 cái rìu, 1 cái búa tiến lại chỗ vợ đang nấu cơm và dọa giết chết vợ. Bị dọa giết, bà Phia sợ hãi, chạy ra cửa nhưng cửa đã bị chồng khóa nên quay lại, bà này liền đẩy người chồng ngã xuống giường.

Phia nhặt chiếc chày gỗ đánh vào vùng kín của chồng và đầu khiến ông Tình bất tỉnh. Quá hoảng sợ, bà Phia đưa chồng lên giường nằm như ngủ và sang hàng xóm thông báo chồng uống thuốc chuột tự tử. Sau khi công an vào cuộc, ngày 12/9/2016, bà Phia đến Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 6/1/2017, tại phiên sơ thẩm TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Moong Mẹ Phia mức án 15 tháng tù giam cho tội danh nêu trên.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Phia thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, tỏ ra hối hận đã đoạt mạng chồng trong cơn tức giận. HĐXX nhận định bị cáo gây án do bị dồn nén, rơi vào bước đường cùng, kết thúc phiên phúc thẩm tòa án đã tuyên giảm từ 15 tháng xuống còn 12 tháng tù cho bị cáo Moong Mẹ Phia.

Ngô Toàn