Với các điện thoại Android đầu bảng, iPhone luôn là sản phẩm được đem ra để so sánh, đặc biệt là máy cao cấp của Samsung.

Galaxy S8 và S8+ sẽ được Samsung bán ra thị trường Việt Nam vào ngày 5/5 tới với giá lần lượt là 18,49 triệu đồng và 20,49 triệu đồng. Đây là bộ đôi sản phẩm được thay đổi toàn diện về thiết kế cùng với những nâng cấp về cấu hình. Trong khi đó, iPhone 7 Plus cũng là thế hệ iPhone mới nhất dù đã ra mắt hơn nửa năm.

Bảng thông số cấu hình của Galaxy S8 và iPhone 7 Plus

Xét về thông số cấu hình lý thuyết, Galaxy S8 nhỉnh hơn ở độ phân giải màn hình, số lõi vi xử lý, dung lượng bộ nhớ RAM và pin. Tuy vậy, iPhone sử dụng nền tảng hệ điều hành khác và lâu nay luôn được đánh giá cao về hiệu năng cũng như độ mượt mà trong trải nghiệm. Ở các thế hệ trước, iPhone 6s/6 Plus hay 5s vẫn luôn mượt hơn trong các bài đọ hiệu năng với các thế hệ Galaxy S tương ứng. Liệu Galaxy S8 có đảo ngược được kết quả đó hay không?

Đọ hiệu năng trên phần mềm

Trên các phần mềm đo hiệu năng, Galaxy S8 nhỉnh hơn ở điểm đo sức mạnh hiệu năng tổng thể (Antutu) và khả năng xử lý đa lõi (Geekbench). Trong khi đó, iPhone 7 Plus ghi điểm cao hơn ở khả năng xử lý của từng lõi CPU (Geekbench) và khả năng xử lý đồ họa (GFXbench). Nhìn chung, hai máy tương đối tương đồng, chênh nhau không nhiều.

Lưu ý là ở phần so sánh điểm hiệu năng trên các phần mềm giữa hai máy, chúng tôi sử dụng độ phân giải mặc định (Full-HD+) trên chiếc Galaxy S8. Điện thoại này của Samsung có 3 chế độ hiển thị ở các độ phân giải khác nhau là HD+, Full-HD+ và 2K+ (phần + trong thông số độ phân giải là do màn hình có tỉ lệ 18.5:9 dài hơn chút so với 16:9 thông thường), trong đó Full-HD+ là độ phân giải được chọn mặc định.

Điểm Antutu đánh giá hiệu năng tổng thể của thiết bị

Điểm GeekBench 4.0 đo hiệu năng xử lý đơn nhân và đa nhân của CPU.

Bài đo Manhattan trên phần mềm GFXBench đo hiệu năng xử lý đồ họa của GPU ở độ phân giải thật của màn hình (onscreen) và độ phân giải chung là Full-HD+ (offscreen). Trên chiếc S8 như đã đề cập, độ phân giải ở phần onscreen theo mặc định là Full-HD+, chứ không phải 2K+.

So tốc độ mở ứng dụng và đa nhiệm

Cả hai đều là máy cao cấp nên trải nghiệm sử dụng đều rất mượt mà và đáp ứng tốt mọi tác vụ cũng như các ứng dụng trên cả hai nền tảng (Android và iOS). Để so sánh sự chênh lệch giữa hai máy, VnReview đã thử so tốc độ mở và chạy đa nhiệm với 12 game, trong đó có 6 game nặng đồ họa và 6 game đồ họa nhẹ hơn. Do Galaxy S8 có tới 3 lựa chọn độ phân giải là HD+, Full-HD+ và QHD+ nên chúng tôi đã so thử tốc độ mở ứng dụng và đa nhiệm với iPhone 7 Plus dựa trên cả 3 lựa chọn độ phân giải.

Ở bài đọ dựa trên độ phân giải mặc định Full-HD+, chiếc Galaxy S8 có tốc độ mở ứng dụng và vào màn chơi chậm hơn iPhone 7 Plus ở phần lớn game với sự chênh lệch tương đối rõ rệt. Khả năng đa nhiệm của iPhone 7 Plus cũng tốt hơn, giữ được hầu hết game kể cả các game nặng (xem phim video phía dưới).

Video đọ hiệu năng Galaxy S8 ở độ phân giải mặc định Full-HD+ với iPhone 7 Plus

Ở bài đọ dựa trên độ phân giải HD+ và QHD+ (2K+), kết quả cũng thay đổi gì đáng kể. Chiếc S8 vẫn chậm hơn iPhone 7 Plus ở tốc độ mở, vào màn chơi cũng như khả năng đa nhiệm (xem video đọ hiệu năng ở độ phân giải HD+ và QHD+ phía dưới).

Video đọ hiệu năng giữa Galaxy S8 ở độ phân giải HD+/QHD+ và iPhone 7 Plus

So độ mượt chơi game

Thử so sánh chơi game trong thực tế, chúng tôi lựa chọn 3 tựa game là Dead Trigger 2, Warhammer 40,000: Freeblade, Modern Combat 5 thiết lập ở mức đồ họa cao nhất. Đây là 3 tựa game có đồ họa thuộc loại nặng nhất trên Android và iOs hiện nay và không khóa khung hình ở 30fps nên có thể khai thác hết hiệu suất của các 2 smartphone đầu bảng này. Chúng tôi cũng sử dụng thêm ứng dụng GameBench để đo số khung hình/giây thực tế khi chơi game.

Trên chiếc Galaxy S8, chúng tôi chuyển máy sang chế độ Trò chơi được Samsung tích hợp sẵn nhằm tối ưu nhất cho việc chơi game. Lúc này S8 sẽ được thiết lập ở độ phân giải mặc địch Full HD+, máy cũng tự động chuyển sang chế độ Hiệu năng cao.

Với tựa game đầu tiên Dead Trigger 2, khá bất ngờ khi Samsung Galaxy S8 chạy tương đối giật lag, số khung hình rất không ổn định, dao động liên tục từ 30 đến 50 khung hình/giây và đạt mức trung bình chỉ 40 fps. Khung hình giảm mạnh khi gặp những cảnh đông quái hay cháy nổ phức tạp. Trong khi đó, trên iPhone 7 Plus, game chạy rất mượt mà, số khung hình vô cùng ổn định kể cả ở những cảnh có nhiều hiệu ứng và đạt mức trung bình rất cao 58 fps.

Số khung hình trung bình của Galaxy S8 và iPhone 7 Plus khi chơi Dead Trigger 2

Ở tựa game thứ 2 Warhammer 40,000: Freeblade, cả 2 máy đều cho kết quả tốt. Game chạy mượt mà, trơn tru. Các cảnh đại chiến giữa Robot khổng lồ hay khi tả xung hữu đột giữa đám quái vật tí hon đều được Galaxy S8 và iPhone 7 Plus xử lý nhanh nhẹn. Số khung hình trung bình của 2 máy đạt mức tương đương nhau là 59 fps.

Số khung hình trung bình của Galaxy S8 và iPhone 7 Plus khi chơi Warhammer 40,000: Freeblade

Với tựa game cuối Modern Combat 5, đại điện của Samsung và Apple tiếp tục cho kết quả khả quan. Game chạy mượt mà, hiệu ứng đẹp mắt, khung hình ổn định. iPhone 7 Plus nhỉnh hơn Galaxy S8 một chút với số khung hình trung bình đạt mức 59 fps, trong khi đại diện từ Samsung đạt mức 56 fps. Mức độ ổn định về khung hình trên iPhone 7 Plus cũng trội hơn Galaxy S8. Trong một số tình huống, S8 vẫn gặp phải hiện tượng sụt giảm khung hình dù khung cảnh không quá phức tạp.

Số khung hình trung bình của Galaxy S8 và iPhone 7 Plus khi chơi Modern Combat 5

Nhìn chung, khi chơi game nặng, iPhone 7 Plus vẫn tỏ ra vượt trội so với Galaxy S8. Điều này phần lớn là do các tựa game trên iOS được các nhà phát triển rất ưu ái, tập trung tối ưu hết mức có thể để vừa đem lại hiệu năng cao, vừa có hiệu ứng đồ họa đẹp mắt. Trong khi đó, trên Android do vấn đề phân mảnh phần cứng, có quá nhiều thiết bị với những nền tảng CPU, GPU khác nhau nên các nhà phát triển game thường khó lòng tối ưu một cách trọn vẹn. Dẫn đến trường hợp như S8, dù cấu hình rất mạnh mẽ nhưng hiệu năng chơi game thực tế lại chưa ấn tượng.

Tổng kết

Dù đã có những cải tiến tương đối mạnh mẽ về phần cứng như sử dụng vi xử lý thế hệ mới Exynos 8895 do chính Samsung phát triển, sản xuất trên tiến trình 10nm FinFET mới nhất, nhân đồ họa Mali-G71 MP20 đi kèm 4GB RAM và có được một số kết quả khả quan ở những phần mềm đánh giá hiệu năng như AnTuTu, GeekBench đa nhân nhưng Galaxy S8 vẫn chưa thể vượt qua iPhone 7 Plus.

Đại diện từ Samsung vẫn kém hơn ở tốc độ mở ứng dụng, khả năng quản lý đa nhiệm và cả hiệu năng thực tế khi chơi game nặng. Trong sử dụng cơ bản hàng ngày, có lẽ Galaxy S8 vẫn là thiết bị đủ mạnh để phần lớn người dùng sử dụng mượt mà mà không gặp phải vấn đề nào về tốc độ. Tuy nhiên, khi phải "gánh" những tác vụ rất nặng nề, dành cho đối tượng game thủ hay người dùng yêu cầu khắt khe về khả năng xử lý, sản phẩm của Samsung vẫn chưa thể tối ưu tốt như Apple.

Thành Đạt - Huy Anh