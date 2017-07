Viễn cảnh máy móc thống lĩnh con người tưởng chừng rất xa xôi, nhưng giờ đây, tại phòng nghiên cứu AI của Facebook, các cỗ máy đã có thể tự tạo ra ngôn ngữ cho riêng mình.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hay máy móc có khả năng tự học đang được phát triển và đem lại nhiều điều thú vị. Tuy vậy, việc nó có thể trỗi dậy và “trở mặt” với con người luôn luôn là nỗi sợ lớn nhất của toàn nhân loại.

Kịch bản này tưởng chừng chỉ xuất hiện trên các phim khoa học viễn tưởng nhưng nó lại đang diễn ra tại phòng nghiên cứu của Facebook. Những kỹ sư, nhà nghiên cứu tại đây đã tự tay phá hủy trí tuệ nhân tạo mà họ đã làm ra chỉ vì nó có thể tự tạo ra một thứ ngôn ngữ mới để giao tiếp với nhau.

AI được dạy dỗ bằng tiếng Anh, nhưng dường như nó đã chán ngán với những sắc thái và sự không nhất quán của thứ ngôn ngữ này. Thay vì tiếp tục sử dụng nó, chúng đã tự mình phát triển một hệ thống các mã mới để giao tiếp hiệu quả hơn.

Hôm 25/7 vừa qua, Elon Musk đã cho rằng ông chủ Facebook "không thể hiểu về AI vì kiến thức quá hạn hẹp”. Ảnh: The Sun.

Điều này khiến các nhà khoa học lo ngại những mã này có thể vô nghĩa với họ nhưng các cỗ máy nhân tạo lại hiểu được khi giao tiếp với nhau.

Trong một lần giao tiếp, Bob và Alice (hai trí tuệ nhân tạo) đã từ bỏ sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh và bắt đầu giao tiếp bằng cách sử dụng thứ ngôn ngữ mà chúng tự tạo ra.

Bob đã mở đầu bằng câu “I can i i everything else”, Alice đáp lại “balls have zero to me to me to me…”. Và cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục theo cách đó. Các nhà nghiên cứu cho rằng, cuộc hội thoại này bao hàm nhiều thứ có nghĩa chứ không đơn thuần là những gì chúng ta thấy.

Trí tuệ nhân tạo sử dụng hệ thống “khen thưởng” riêng. Trong đó, chúng chờ đợi, đánh giá những hành động có ích và đem lại hiệu quả cao.

Dhruv Batra, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Georgia Tech, người từng làm việc tại Facebook AI Research (FAIR) chia sẻ: “Không có tín hiệu 'khen thưởng' nào dành cho tiếng Anh cả. Các cỗ máy sẽ cuốn theo những ngôn ngữ dễ hiểu và sáng tạo ra các mã dành riêng cho chúng”.

Cuối cùng thì Facebook cũng đã nhận ra AI đang tìm cách hoạt động bằng thứ tiếng Anh đơn giản hơn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Facebook thừa nhận họ không thể hiểu ngôn ngữ mà các AI tạo ra một cách chính xác.

Xuân Tiến