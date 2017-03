Nữ diễn viên khoe vẻ rạng rỡ của 'gái một con' trong buổi tiệc trà tại TP HCM.

Dương Cẩm Lynh tái xuất sau thời gian thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô rất vui vì có dịp gặp gỡ bạn bè nghệ sĩ tại buổi tiệc trà. Nữ diễn viên chụp ảnh cùng MC xinh đẹp Phạm Mỹ Linh. Dương Cẩm Lynh được nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ vì khả năng giảm cân 'thần tốc' sau sinh. Trong hơn 2 tháng, cô đã 'thổi bay' 20 kg nhờ nỗ lực ăn kiêng và tập luyện thể dục.

Quỳnh Châu diện váy trắng khoe vẻ nữ tính trong buổi giới thiệu một loại mỹ phẩm mới.

Fashionista Helly Tống ngồi bên chân dài Kim Nhung. Helly Tống chia sẻ nhiều quan điểm về làm đẹp. Theo cô, vẻ đẹp hoàn hảo đến từ hai yếu tố: vẻ đẹp bên ngoài thể hiện qua làn da đầy sức sống và vẻ đẹp từ sự cân bằng trong tinh thần.

Người mẫu Tuyết Lan đã lâu mới xuất hiện. Cô vui vẻ bên cựu ca sĩ Trâm Nguyễn.

Ái Phương biểu diễn ca khúc 'You are my everything' trong chương trình.

Diễn viên Đỗ An - ông xã Lê Thúy bảnh bao, lịch lãm.

Khánh My trò chuyện tíu tít khi gặp Quỳnh Châu. Hai người đẹp đều sở hữu bí quyết tránh quầng thâm mắt và hạn chế việc da bị khô, nhìn mệt mỏi do mất ngủ.

Nhiều người mẫu như Thùy Dương, Thiên Trang, Thanh Thảo... cùng diện váy trắng dự tiệc trà.

Theo Ngoisao