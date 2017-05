Đồng USD có tuần giảm 2%, trong khi bảng Anh bật tăng do những lùm xùm chính trị ở Mỹ chưa chấm dứt.

Đồng đô la Mỹ giảm so với các đồng tiền chủ chốt hôm thứ Sáu (19/5) xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái do những bất ổn chính trị vẫn bủa vây Nhà Trắng.

Chỉ số ICE U.S. Dollar, so sánh đồng USD với 6 đồng tiền mạnh khác, giảm 0,6% xuống 97,27 điểm. Chỉ số này đang hướng đến mức giảm gần 2% trong tuần này, xóa hết mức tăng kể từ sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái.

Tương tự, chỉ số WSJ Dollar, đo sức mạnh đồng bạc xanh với 16 đồng tiền khác, giảm 0,4% xuống 88,84 điểm.

Bất kỳ diễn biến mới nào xung quanh đồn đoán về mối liên hệ giữa giữa Tổng thống Donald Trump và sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử cũng có thể khiến giới đầu tư bán đồng USD.

Tâm lý thị trường cũng bị chi phối bởi kỳ vọng về chính sách của Fed. Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Fed tại khu vực St. Louis James Bullard, người không có quyền bỏ phiếu tại cuộc họp của cơ quan này vào tháng sau, lên tiếng rằng kế hoạch của Fed tăng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay là “quá mạnh tay” do những chỉ số kinh tế gần đây cho thấy kinh tế suy giảm.

Trong khi đó, đồng bảng Anh và đồng euro tăng giá so với đồng USD. Đồng bảng Anh tăng 0,7% lên mức 1 bảng đổi 1,3017 USD, do doanh số bán lẻ tại Anh lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng.

Đồng bảng Anh đã tăng giá 1% trong tuần này và 5% từ đầu năm nay. Chuyên gia Erlam của Oanda nhận định đồng bảng sẽ tăng giá trong những tháng sắp tới nếu nền kinh tế Anh tiếp tục tăng trưởng tốt.

Đồng euro tăng 0,8% lên mức 1,1189 USD đổi 1 euro. Đồng tiền chung đã tăng 2,4% trong tuần này do những tin đồn xung quanh chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Diễn biến cặp tỷ giá EUR/USD trong tuần. Biểu đồ: CNBC

Trong khi đó, kết phiên thứ Sáu đồng USD không biến động so với đồng yen Nhật, sau thời gian giảm giá gần đây. Đồng yen thường được coi là tài sản an toàn khi có biến động.

Diễn biến cặp tỷ giá USD/JPY trong tuần. Biểu đồ: CNBC

Cuối phiên thứ Sáu, 1 USD đổi 111,45 yen Nhật, so với mức 111,49 phiên thứ Năm tại thị trường New York. Tính cả tuần, yen Nhật tăng giá 1,8% so với USD.

Minh Tuấn