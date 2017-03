Đi nhà nghỉ nhưng phải để bạn gái về lấy tiền trả, người đàn ông côn đồ còn đánh nhân viên nhà nghỉ ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương nhừ tử.

Người đàn ông (tạm gọi là C) cùng bạn gái vào nhà nghỉ ở Thủ Dầu Một, Bình Dương nhưng khi đi ra không có tiền trả. Anh ta để bạn gái về trước lấy tiền rồi quay trở lại trả cho nhân viên nhà nghỉ (tạm gọi là N).

Khi vừa trả tiền và nhanh tay nhận tiền thừa xong, C đi ra ngoài cửa nhưng không hiểu sao lại cầm nón bảo hiểm từ tay bạn gái, quay lại rồi ném thẳng vào đầu N.

Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra sau đó khi C đấm, đá và lên gối X dã man. X tuy cũng to con không kém C là bao song chỉ ôm đầu chịu trận.

Gần cuối clip, C còn lấy mảnh mũ bảo hiểm bị bể lúc nãy phang vào đầu X lần nữa.

Người đàn ông đi nhà nghỉ với bạn gái không mang tiền còn đánh viên lễ tân dã man

Đến khi bạn gái đi vào thì C mới buông tha cho X và bỏ đi về. X đứng dậy trong tình trạng no đòn và choáng váng mặt mày.

Không biết X có nói lời khó nghe gì hay không song hành động của C khiến dân mạng phẫn nộ. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý người đàn ông sống lỗi này.

Gương mặt của kè đánh nhân viên nhà nghỉ.

Vụ việc diễn ra lúc 20 giờ 49 phút tối 27.3.

Nhân Hoàng