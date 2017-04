Người dân TP.HCM thi thoảng lại nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” trên đường phố cùng tiếng pô xe độ rú vang, nghi phạm cướp giật phóng vun vút để thoát thân.

Cũng bất ngờ xuất hiện các thanh niên “như từ dưới đất lên” bám theo, ép xe, đạp ngã kẻ cướp, khống chế… Họ là những đặc nhiệm hướng Nam (trực thuộc PC45, Công an TP.HCM) và đang là nỗi kinh sợ của bọn tội phạm đường phố.

Sau hơn ba tháng chính thức hoạt động, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã triệt phá hàng chục vụ án, bắt nóng hàng chục tên cướp, cướp giật, mua bán ma túy khi chúng vừa gây án.

Ngay cả “án mờ”, băng nhóm… các đặc nhiệm cũng nhanh chóng truy bắt. Trong đó, hai người nước ngoài dùng roi điện cướp xe của tài xế GrabBike ở Nhà Bè là một trong những “án mờ” mà Đặc nhiệm hướng Nam khám phá. Vụ cướp xảy ra vào lúc rạng sáng ở đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Khi tài xế GrabBike đến đón khách thì bị hai người nước ngoài dùng roi điện tấn công, cướp xe Air Blade. Vụ cướp lúc rạng sáng, không có nhân chứng, lời khai nạn nhân về hung thủ mơ hồ… nhưng chỉ sau 24 giờ, hai nghi phạm cướp xe bị tổ trinh sát hình sự Đặc nhiệm hướng Nam phối hợp với Công an huyện Nhà Bè tóm gọn cùng tang vật.

Bên cạnh tuần tra phòng, chống tội phạm trộm, cướp, cướp giật ở nơi công cộng, trấn áp các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam còn liên tục phá án các đường dây mua bán ma túy.

Giữa tháng 2 vừa qua, sau khi bắt giữ hai nghi can đang đi giao ma túy trên địa bàn quận 10, các đặc nhiệm đã phối hợp với Công an quận Phú Nhuận bắt giữ năm nghi can trong một khách sạn trên đường Phan Xích Long, thu giữ hàng trăm viên thuốc lắc, ma túy đá giao cho Công an quận Phú Nhuận xử lý.

Theo Thiếu tá Trần Thanh Bình, Đội trưởng Đặc nhiệm hướng Nam, lực lượng hoạt động ở năm địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm đường phố là các quận 7, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Sau một thời gian hoạt động, tình hình tội phạm trên địa bàn các quận, huyện này có nhiều chuyển biến tích cực. Tội phạm trộm, cướp, cướp giật đều giảm, gần đây không xảy ra các vụ trọng án gây bức xúc dư luận. “Hoạt động của Đặc nhiệm hướng Nam bước đầu đã phát huy hiệu quả, các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố hoạt động trên các địa bàn này đã chùn tay” - ông nói.

Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, cho biết Đặc nhiệm hướng Nam chính hoạt động từ ngày 25-1 với gần 100 cảnh sát hình sự tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm được rút từ công an các quận 7, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Bên cạnh phương thức hoạt động tuần tra, mật phục, hóa trang, truy bắt tội phạm đường phố thì lực lượng này phải ngăn ngừa, phát hiện tội phạm ngay từ đầu. Vì vậy đặc nhiệm còn phối hợp với lực lượng công khai như cảnh sát 113, CSGT, cơ động và các lực lượng khác để phát hiện tụ điểm, nghi can nhằm ngăn chặn sớm tội phạm. “Mô hình thành công sẽ đề xuất nhân rộng ra toàn TP theo hướng các cụm Đặc nhiệm hướng Đông, Tây Bắc” - Thượng tá Mỹ nói.

Theo nguyện vọng người dân, TP.HCM đề nghị tái lập mô hình SBC huyền thoại. Bộ Công an đã cho TP.HCM thí điểm và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam theo mô hình một cấp ra đời. Lực lượng có quy chế phối hợp đặc biệt với các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và công an các quận, huyện.

Bước đầu tội phạm đường phố đã phải run sợ với lực lượng này.