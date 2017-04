United Continental, công ty mẹ của hãng hàng không United Airlines, ngày 17/4 thông báo lợi nhuận của hãng trong quý 1/2017 đã giảm mạnh đồng thời cam kết cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng sau vụ United Airlines hành xử thô bạo với một hành khách hồi tuần trước, gây lên làn sóng chỉ trích toàn cầu.

Người dân biểu tình phản đối hành vi cư xử không đúng mực của nhân viên Hãng hàng không United Airlines với khách hàng tại sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago, bang Illinois ngày 11/4. Ảnh: AFP/TTXVN

United Continental cho biết thu nhập ròng của hãng trong quý 1/2017 đã giảm 69,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 96 triệu USD do giá nhiên liệu và phí lao động tăng cao. Tuy nhiên, doanh thu của hãng tăng 2,7 % lên 8,4 tỷ USD.

United Continental đã dự đoán doanh thu mỗi hành khách trên mỗi dặm sẽ đạt tăng trưởng đầu tiên trong hai năm. Tuy nhiên, chỉ số chuẩn này trong quý 1 không tăng trưởng. Trong một thông báo, Chủ tịch United Continental Scott Kirby dự đoán doanh thu của hãng sẽ tăng trưởng khả quan theo quý cũng như trong năm tới.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành United Airlines Oscar Munoz thừa nhận rằng vẫn còn nhiều việc phải làm sau khi xảy sự cố nhân viên an ninh của hãng chiều 9/4 lôi kéo hành khách David Dao xuống máy bay trong tình trạng máu me, khiến hãng này hứng chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận về hành vi cư xử thô bạo với khách hàng. Vụ việc xảy ra trong chuyến bay bị bán quá số lượng vé khởi hành từ Chicago đến Louisville, bang Kentucky, khi United Airlines muốn đưa 4 hành khách rời khỏi máy bay để nhường chỗ cho 4 thành viên phi hành đoàn dự bị. Ba hành khách đã đồng ý rời máy bay, song ông David Dao không đồng ý do ông cần khám bệnh cho bệnh nhân vào ngày hôm sau. Sau đó, một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy cảnh bác sĩ Dao đã bị lôi mạnh ra khỏi ghế ngồi và bị kéo dọc theo lối đi mặc cho ông chống cự và la hét. Máy bay cuối cùng đã cất cánh sau 2 giờ trì hoãn.

Hãng United Airlines đã cam kết ngừng thủ tục dùng cảnh sát ép hành khách và có thể sẽ tiến hành những thay đổi hơn nữa sau khi mở một cuộc điều tra xem xét toàn diện vụ việc.

TTXVN/Tin Tức