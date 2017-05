Cuối cùng thì hàng trăm cổ phiếu giảm giá chiều nay cũng được phản ánh lên các chỉ số. VN-Index đóng cửa giảm 0,03% so với tham chiếu...

VN-Index đã đỏ chiều nay, nhưng mức giảm vẫn được làm đẹp nhờ SAB, PLX.

Cuối cùng thì hàng trăm cổ phiếu giảm giá chiều nay cũng được phản ánh lên các chỉ số. VN-Index đóng cửa giảm 0,03% so với tham chiếu.

Tuy nhiên mức giảm cũng không phản ánh đúng thực tế giao dịch chiều nay.

Mức giảm ở cổ phiếu thực ra là mạnh hơn, cũng giống như từ phiên sáng. Độ rộng của thị trường chiều nay rất hẹp: 300 mã giảm/175 mã tăng. 300 cổ phiếu giảm giá là con số nhiều nhất 21 phiên gần đây.

VN-Index giảm hầu như không đáng kể vì vẫn còn chỗ dựa khá mạnh. Đó là PLX tăng 3,92%, SAB tăng 0,64%, MBB tăng 3,93%. Đây là 3 cổ phiếu tăng đủ mạnh và vốn hóa thay đổi đủ lớn giúp hãm đà giảm ở chỉ số. Cả 3 mã này chiều nay đều mạnh hơn phiên sáng: PLX tăng thêm 1.100 đồng so với phiên sáng, SAB tăng thêm 900 đồng và MBB tăng thêm 50 đồng.

Mặc dù PLX vẫn cổ phiếu mạnh nhất thị trường, nhưg SAB mới là mã đem lại hiệu quả cao. PLX để tăng thêm 1.100 đồng đã phải giao dịch hơn 130,3 tỷ đồng chiều nay. Trong khi đó SAB chỉ giao dịch có 730 triệu đồng.

Độ rộng thị trường kém hơn đáng kể so với phiên sáng và lực đỡ của các blue-chip có yếu đi. VN30-Index đóng cửa giảm 0,15% so với tham chiếu trong khi phiên sáng còn tăng 0,53%. Rổ này chỉ còn 10 mã tăng lúc đóng cửa, 15 mã khác giảm. So với phiên sáng thì có tới 23 cổ phiếu giảm giá, chỉ 5 mã có cải thiện.

Rõ ràng là lực đỡ ở các blue-chip suy yếu làm các chỉ số đi xuống và áp lực xả hàng ở các nhóm khác tăng mạnh. Midcap đóng cửa giảm 0,23% còn Smallcap giảm tới 1,22%. Các mã đầu cơ nhỏ đang bị bán rất mạnh.

Hôm nay không nhiều cổ phiếu giảm sàn, nhưng số giảm sâu thỉ rất lớn. Những cổ phiếu đóng cửa ở giá sàn đều phải chịu áp lực cực lớn như SCR, DRH, MCG. Nhiều cổ phiếu giảm 4-7% như DCM, KSA, DLG, HDC, KSH, HID, SHI, TTF, ATS, BII, PXA, TIG, ACM, CEO, NDN, DCS…

Thanh khoản phiên chiều nay duy trì xấp xỉ chiều hôm qua, đạt 2.262,8 tỷ đồng khớp lệnh. Giao dịch của ROS và PLX chiếm khá lớn trong số này, xấp xỉ 28%. Ngoài ra SCR, HBC, HPG, SSI cũng giao dịch khá mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì được vị thế mua ròng ở thị trường khớp lệnh, mặc dù quy mô có giảm đi. Nguyên nhân là khối này giảm mua vào và tăng bán ra. Cụ thể, tổng giá trị mua vào khớp lệnh đạt 324 tỷ đồng, giảm 11% so với hôm qua, bán ra 257,3 tỷ đồng, tăng 11%. Giao dich thỏa thuận ròng khoảng 14,1 tỷ đồng nữa.

PLX là cổ phiếu được mua ròng lớn nhất tính theo giá trị. Khoảng 58,5 tỷ đồng đã đổ vào mã này. PLX tuy tăng giá mạnh cũng chỉ một phần là nhờ khối ngoại đỡ. Nhà đầu tư trong nước giao dịch chính, chiếm 63% thanh khoản.

Những cổ phiếu tiếp theo được mua ròng tốt đa phần là các blue-chips như VNM +18,7 tỷ đồng, KBC +12,1 tỷ, GAS +11,9 tỷ, BFC +11,2 tỷ.

Phía bán, dẫn đầu là HT1 -15,5 tỷ đồng ròng, ROS -13,7 tỷ, HPG -10,5 tỷ, DXG -10,2 tỷ.

