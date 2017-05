Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Bác Hồ, sáng 18/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cơ yếu Chính phủ long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Ban Cơ yếu Thống nhất Trung ương Cục miền Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Ban Cơ yếu Thống nhất Trung ương Cục miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 1961, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn hết sức cam go, khốc liệt. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm bí mật thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam được thành lập. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam và Ban Cơ yếu Trung ương, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã từng bước lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt.

Trong cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng khốc liệt, cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Cơ yếu Việt Nam “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Trung ương Cục và các cấp, các ngành, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

“Những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành Cơ yếu Việt Nam, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những công lao, đóng góp to lớn của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ cán bộ, nhân viên Ngành Cơ yếu Việt Nam, đặc biệt là các đồng chí cán bộ, nhân viên đã từng công tác tại Ban Cơ yếu Trung ương Cục miền Nam về phần thưởng cao quý này” Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước lưu ý, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, trong đó chiến tranh mạng, chiến tranh công nghệ cao đang đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức, nhất là nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin và lộ, lọt bí mật quốc gia, bí mật nội bộ. Các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động tình báo, gián điệp, bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bối cảnh tình hình đó đòi hỏi phải củng cố, phát triển lực lượng Cơ yếu, bảo đảm mọi thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước chuyển nhận qua cơ yếu được bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Là ngành khoa học - kỹ thuật cơ mật đặc biệt, Ngành Cơ yếu cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu, trọng tâm là Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ mật mã, kỹ thuật nghiệp vụ; tăng cường đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, đồng bộ.

Thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật mật mã, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới. Tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phấn đấu làm chủ khoa học - công nghệ mật mã; đáp ứng đầy đủ các loại hình kỹ thuật thông tin và truyền thông; từng bước xây dựng Ngành Cơ yếu Việt Nam chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành Cơ yếu Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kiên định bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tuân thủ tuyệt đối chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ, điều lệ công tác cơ yếu và kỷ luật của Ngành.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng trong bảo mật thông tin, khắc phục mọi khó khăn, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quan tâm giáo dục truyền thống, tôn vinh những tấm gương dũng cảm hy sinh, tinh thần vượt lên mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam. Làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí đã từng công tác, làm việc tại Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngành Cơ yếu Việt Nam, đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn - Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã cảm ơn và hứa với Chủ tịch nước, toàn Ngành sẽ nỗ lực cố găng, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Ngành, với sự tin tưởng của Đảng.

Quỳnh Mai