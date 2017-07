Liệu các fan có phân biệt được đâu ra thí sinh The Look và đâu là thần tượng của mình?

Sau vòng thi Voting Online diễn ra vô cùng gay cấn, Top 10 thí sinh được yêu thích nhất The Look Online 2017 đã chính thức lộ diện. Trong khi chờ đợi những thử thách thú vị của vòng 2, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện ra các thí sinh Thiên Hương, Quỳnh Hương, Phương Linh sở hữu nét đẹp ở nhiều góc mặt khá giống với ca sĩ Bảo Anh, người mẫu Lê Hà và hoa hậu Phạm Hương.

Linh Rin - Hoa hậu Phạm Hương

Thí sinh Phương Linh (Linh Rin) và hoa hậu Phạm Hương.

Chính phần mũi và chiếc cằm nhọn trong những góc chụp nghiêng đã khiến cô nàng Ngô Phương Linh trông vô cùng giống “em gái” của hoa hậu Phạm Hương. Phương Linh cũng là thí sinh sở hữu nhan sắc cùng thành tích nổi bật nhất trong Top 10 The Look Online. Không chỉ là người mẫu ảnh, Linh Rin còn tham gia hàng loạt phim truyền hình của VTV như Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ Online, Lời nói dối ngọt ngào. Chưa kể, cô nàng còn có khả năng sáng tác và đã “trình làng” một số MV ca nhạc nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

Góc chính diện thì “mỗi người một vẻ”…

… nhưng góc mặt này thì Linh Rin trông giống Phạm Hương thôi rồi.

Thiên Hương - Ca sĩ Bảo Anh

Thí sinh Thiên Hương và ca sĩ Bảo Anh.

Gương mặt xinh đẹp cùng thân hình lý tưởng khiến cô nàng Thiên Hương dễ dàng “biến hóa” với nhiều phong cách đa dạng. Khả năng diễn xuất tự nhiên trong các TVC cũng là một ưu thế của Thiên Hương so với 9 thí sinh còn lại. Vẫn là góc mặt nghiêng khiến cô nàng Thiên Hương trông khá giống với giọng ca In The Night Bảo Anh. Góc nghiêng 3/4 cũng là góc mặt “thần thánh” mà cả Bảo Anh và Thiên Hương luôn ưu tiên trong các bộ ảnh của mình.

Nhìn Thiên Hương cứ như Bảo Anh đang quay MV Tết thế này.

Quỳnh Hương - Người mẫu Lê Hà

Nguyễn Quỳnh Hương chính là gương mặt mới gây bất ngờ khi vượt qua nhiều ứng cử viên tiềm năng để có mặt trong top 3 thí sinh có lượt vote cao nhất. Những hình ảnh mà Quỳnh Hương lựa chọn để ghi danh The Look Online đều rất giống với người mẫu xinh đẹp Lê Hà. Gần đây, Quỳnh Hương cũng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng khi công khai tình cảm với rapper Mr.T.

Trước đó, công chúng cũng từng thích thú với thí sinh The Look Lê Ngọc Trình có nhiều điểm tương đồng với người mẫu Ngọc Trinh. Ngoài ra, các thí sinh Vũ Ngọc Châm , Lê Thanh Ngọc Quyên, Nguyễn Trâm Anh cũng từng được so sánh với những người đẹp khác.

Cô nàng Vũ Ngọc Châm được mệnh danh là “Thang Duy Việt Nam”.

Nếu Lê Thanh Ngọc Quyên khá giống với HLV The Face Hoàng Thùy…

… thì thí sinh Trâm Anh lại giống Thiên Nga của đội Minh Tú.

Ngọc Tâm