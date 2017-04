Hơn hai tháng ngưng nghỉ giữa mùa là khoảng thời gian quý giá cho các nhà làm giải, Ban Trọng tài, các đội bóng sửa mình để hạn chế đến mức thấp nhất sự cố vào nửa mùa còn lại.

Sai phạm hàng loạt của trọng tài và lủng củng nội bộ Ban Trọng tài trong sự lúng túng của ban tổ chức giải ở nửa mùa V-League 2017 đã kéo theo nhiều hệ lụy. Rõ nhất là các đội bóng đã không còn nhiều niềm tin vào các nhà làm giải và không ngần ngại phản ứng, chỉ trích họ tơi bời.

Sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V-League qua cách xử lý gây ức chế của trọng tài Nguyễn Trọng Thư là giọt nước làm tràn chiếc ly chịu đựng của CLB Long An. Từ lãnh đạo đội, HLV cho đến cầu thủ đều phản ứng nặng nề và phản cảm. Kết quả là Long An lãnh đủ, còn ông trưởng đoàn Võ Thành Nhiệm (cũng chính là em Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng) chấp nhận bỏ bóng đá sau hơn 10 năm gắn bó. Tập thể và một số cá nhân đội Long An làm sai đã gánh chịu kỷ luật trong khi nhiều quan chức sai phạm và vô trách nhiệm trong trận đấu trên lại bình chân như vại.

Mới nửa chặng đường mà trọng tài bị chỉ trích quá nhiều và V-League bát nháo như cái chợ. Ảnh: PHẠM HUY

Chưa ai quên lời của ông Lê Nguyên Hồng nhân danh chủ tịch CLB Quảng Nam xúc phạm giới trọng tài khi cho rằng VPF đào tạo họ ở trường mù. Sự im lặng đáng sợ của VFF chính là nguồn cơn cho những rắc rối khác sau này. Như việc lãnh đạo đội HA Gia Lai nhảy vào sân “nắn gân” trọng tài, hay những lá đơn xem xét của họ lẫn Sài Gòn liên tiếp gửi cho các nhà làm giải. Chắc chắn khi các CLB đặt kiến nghị lên bàn VFF và ban tổ chức đã biết là không thể giải quyết rốt ráo điều gì nhưng nó lại nói thay cho sự bất phục vào cách điều hành giải.

Và cái mất lớn hơn là hình ảnh một giải đấu mang tiếng là chuyên nghiệp lại bát nháo như cái chợ khiến nhiều nhà tài trợ ngán ngẩm.

Cuộc họp của ban tổ chức giải mới nhất, VPF nhìn nhận các trọng tài đang chịu áp lực khá lớn vì còn nhiều trường hợp HLV, cầu thủ, khán giả và thậm chí lãnh đạo CLB có những hành vi phản ứng thái quá hay có những phát ngôn chỉ trích trên các phương tiện truyền thông.

Ban tổ chức cũng kêu gọi CLB nghiêm túc tuân thủ các quy định của trọng tài, không phản ứng, phát ngôn bừa bãi cũng phải tính đến việc hạn chế đến mức thấp nhất sai phạm để CLB không phải thua oan.

Trong khi đó, VPF đã xác định vấn đề tồn đọng nổi cộm nhất ở lượt đi V-League là những sai sót trong công tác nhưng lại kết luận đã có hình thức xử lý phù hợp thì chưa thỏa đáng. Rõ nhất là trường hợp của tổ trọng tài Trần Xuân Nguyện trên sân Pleiku ở vòng 12 được xác định không sai (dù vẫn treo còi). Trước đó, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu bỏ qua lỗi “vào bóng liều lĩnh” của Samson bị phản ứng dữ dội mà giám sát bao che đến cùng; trọng tài Nguyễn Trọng Thư sau sự cố trên sân Thống Nhất vẫn ung dung làm nhiệm vụ… khiến người trong cuộc rơi rớt niềm tin.

Sau tấm gương và hậu quả của Long An, rất nhiều đội bóng đã biết sợ sệt để không xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự nhưng đích thân ban tổ chức, Ban Trọng tài lẫn cấp cao hơn cũng cần chấn chỉnh nhằm mang lại sự công bằng và niềm tin cho cuộc chơi.

Nâng chất cho trọng tài

Theo VPF, ban tổ chức giải và Ban Trọng tài sẽ tận dụng quãng nghỉ giữa giai đoạn để xây dựng chương trình tập huấn cho các trọng tài, có biện pháp gỡ bỏ áp lực tâm lý. Điều quan trọng nhất là nâng cao chất lượng thể lực và chuyên môn cho các trọng tài, mạnh dạn sử dụng các trọng tài trẻ, giúp họ nâng cao kinh nghiệm và tay nghề. Việc mời trọng tài FIFA nước ngoài sẽ chỉ tính đến nếu cần thiết tại giai đoạn cuối mùa giải, khi tính chất đua tranh quyết liệt tăng cao.