Trang điểm nhẹ nhàng với gam màu nhạt, trung tính và dùng son màu sắc tươi sáng làm điểm nhấn chính là lựa chọn của các nàng beauty blogger cho những buổi hẹn hò lãng mạn.

Tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên

Bạn muốn hình ảnh của mình trong buổi hẹn hò như thế nào? Một cô gái nữ tính, đằm thắm khi sánh bước cùng một nửa yêu thương, hay lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên để thỏa sức là chính mình cùng đám bạn thân? Mùa xuân là mùa hẹn hò, hãy xem các cô nàng beauty blogger xinh đẹp đã lựa chọn phong cách trang điểm như thế nào nhé!

An Phương- Letsplaymakeup là nàng beauty blogger đầu tiên khởi đầu phong trào trang điểm nhẹ nhàng . Đầu tiên, cô hướng dẫn đánh nền cơ bản, không quên dùng kem che khuyết điểm và tạo khối để gương mặt trông thật thon gọn. An Phương cũng tinh tế thổi hồn vào đôi mắt bằng đường eyeliner nâu mảnh, viền sát mí, phủ màu nâu nhạt kèm ánh nhũ cho bầu mắt.

Cũng lựa chọn cách trang điểm mắt tương tự cho makeup hẹn hò ban ngày , beauty blogger Phương Ly – Prettymuch ưu ái má hồng dạng kem màu cam đào để có thể giữ màu được lâu mà vẫn bật lên nét dịu dàng, đằm thắm. Đặc biệt hơn, cô nàng đã biến hóa phong cách trang điểm ban ngày sang ban đêm chỉ bằng một vài chấm phá nhỏ với đôi mắt như dùng màu nâu đậm tán đều từ phần đuôi mắt vào giữa bầu mắt tạo kiểu smoky-eye.

Day – Out Makeup Look

Night – Out Makeup Look

Những thỏi son được lựa chọn

Đối với trang điểm môi, cả An Phương và Phương Ly đều sử dụng những thỏi son với màu sắc tươi tắn, nổi bật từ dòng son Lip On Lip. Theo các nàng beauty blogger, với thời tiết mùa xuân hiện nay thì những tông màu trẻ trung, tươi sáng như đỏ cam, đỏ anh đào, hồng đỏ, đỏ mận,… chính là điểm nhấn khó cưỡng cho các bạn gái khi đi làm, dạo phố hay hẹn hò.

Nếu Lip On Lip Diamond Shine ghi điểm với nàng Phương Ly bởi những hạt nhũ siêu mịn, ánh lên màu sắc tinh tế và độ bám màu lâu cho những buổn hẹn ban ngày tươi trẻ, thì Lip On Lip Water Color cho đôi môi tươi tắn nhờ lớp son trong mướt, ẩm mượt, nhẹ tênh mà vẫn không kém phần quyến rũ thu hút cho các cuộc hẹn tối.

Lip On Lip Water Color

Cô nàng An Phương cá tính thì dành sự ưu ái cho dòng son lì Lip On Lip Silky Matte. Dù là dòng son lì nhưng Silky Matte lại không bị bột và lên môi rất mướt. Dòng son này cũng đã nhận được nhiều lời khen “có cánh” từ nàng beauty blogger Óng Ánh: “Màu rất đẹp, lên chuẩn không kém cạnh bất cứ loại son high-end nào. Nói đỏ là đỏ nói hồng là hồng”. Hay như nàng Yumi Dương hết lời ca ngợi độ mềm mịn, không vón hạt li ti, độ bám màu cực tốt mà không gây khô môi. Hiện Lip On Lip Silky Matte có 5 màu hiện đại, thời trang là: đỏ anh đào, đỏ cam, hồng cam, cam neon, hồng tím.

Trang phục “sánh đôi” cùng màu son

Và cuối cùng không kém phần quan trọng, để các bạn gái xinh đẹp hoàn hảo cho các buổi hẹn hò thì beauty blogger Primmy Trương cũng đã đưa ra những gợi ý kết hợp màu son và trang phục rất hay ho đó. Theo Primmy, màu son nhẹ nhàng, nữ tính như hồng cam phối với quần áo có tông pastel thì sẽ đẹp ngất ngây con gà tây luôn, không nên lựa chọn quần áo có màu sắc quá nổi bật vì sẽ bị đối lập và không hài hòa với màu son. Những cô nàng thích màu son phá cách như cam neon, cam tươi… thì đừng ngần ngại chọn những bộ cánh thật sặc sỡ đế phối cùng. Còn nếu đi theo phong cách trẻ trung, cá tính thì màu son đỏ cam phối hợp với trang phục một chút bụi bụi hoặc các kiểu đầm ôm là sự kết hợp hoàn hảo.

Đã được gợi ý đầy đủ “từ đầu tới chân” rồi thì còn chần chừ gì nữa mà không áp dụng ngay cho các cuộc hẹn tối nay với bạn bè và người ấy nào các nàng!

Lip On Lip là dòng son cao cấp của công ty Rohto -Mentholatum Việt Nam.

Sản phẩm gồm có 3 dòng son :

- Lip On Lip Silky Matte: chuẩn sắc, lâu phai với chất son matte

Giá: 149.000đ

- Lip On Lip Diamond Shine: chất son mềm mượt với ánh nhũ siêu mịn

Giá: 129.000đ

- Lip On Lip Water Color : chất son trong mỏng, tự nhiên, giàu dưỡng

Giá: 99.000đ