Cơ quan công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vừa cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người dân đập phá, đốt xe ô tô Fortuner nghi nhóm người trong xe bắt cóc trẻ em xảy ra vào ngày 20/7.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũng cho biết, theo kết quả ban đầu, vào khoảng 18h ngày 20/7, anh Trịnh Mạnh Hải (37 tuổi, ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), Giám đốc Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS (có địa chỉ tại khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cùng lái xe Lê Văn Nam (29 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đi ô tô 34A-121.79 về nhà vợ ở xã Tân Việt (Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) chơi.

Người dân có hành vi đập phá xe nạn nhân.

Trên đường về, khi đi qua khu bán đồ gỗ ở khu vực ngã 3 thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, do có nhu cầu mua đồ gỗ nên anh Hải đã bảo anh Nam dừng xe để xuống xem. Lúc này, anh Hải đi một mình vào cửa hàng của vợ chồng anh Phạm Đăng Bắc (33 tuổi, ở thôn Đồng Hởi, huyện Thanh Hà, tỉnh Hai Dương) hỏi mua đồ gỗ.

Ngay sau đó, anh Bắc chỉ cho anh Hải sang kho nhà mình gặp chị Lê Thị Quyên (vợ anh Bắc) để xem đồ nội thất. Đến đây, không thấy vợ anh Bắc đâu nên Hải đã gọi điện theo số in trên biển hiệu. Khoảng 10 phút sau, chị Quyên về cho anh Hải vào xem hàng và hỏi giá của từng loại mặt hàng và báo chị Quyên ghi giá vào tờ giấy.

Tiếp đến chị Quyên đi tìm giấy bút nhưng không thấy. Ngay sau đó, chị Quyên đi ra phía trước cửa hàng thì thấy chóng mặt, mệt mỏi nên nghĩ mình bị thôi miên như một số thông tin đã đọc trên mạng xã hội thời gian gần đây nên chạy sang hàng xóm tri hô là "thôi miên, thôi miên".

Không chỉ có vậy, người dân còn tiếp tục đốt xe nạn nhân.

Nghe thấy vậy hàng xóm của chị này liền hô lớn "chặn xe đấy lại". Thời điểm này, có rất nhiều người đi làm về nên đã chặn xe của anh Hải lại gây ách tắc giao thông. Ngay sau đó, có rất đông người đến chửi bới, gây áp lực và đòi đánh anh Hải, anh Nam.

Ngay sau đó, anh Hải đã gọi điện cho vợ là chị Phạm Thị Ngọc H. (27 tuổi, ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và anh Tuấn A. là giám đốc điều hành của Công ty thức ăn chăn nuôi DANBREDS đến nhà chị Quyên để giải thích nhưng khi hai người này đến nơi cũng không giải quyết được vấn đề gì và bị đám đông bủa vây, đòi đánh.

Trong đám đông đã có một số đối tượng quá khích kích động người dân lật xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner mang BKS 34A 121.79 xuống ruộng rồi đốt xe cháy hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã tới hiện trường kiểm tra.

Rất đông người dân vây các nạn nhân để đánh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 1.000 người đã kéo đến xem làm tắc một đoạn đường dài gần 1km và có nhiều người đòi vây đánh những người trên nên lực lượng công an lập hàng rào bảo vệ trước nhà chị Quyên.

Sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục, đến khoảng 1h30’ ngày 21/7, Công an huyện đã đưa nhóm người anh Hải rời khỏi đám đông về trụ sở Công an huyện an toàn và ổn định tình tình.

Công an huyện Thanh Hà cũng đưa chị Quyên đi khám sức khỏe, xét nghiệm. Kết quả cho thấy các chỉ số sức khỏe của chị Quyên đều hoàn toàn bình thường. Trong sáng 21/7, cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ, anh Hải, anh Nam có nhân thân tốt, lai lịch rõ ràng.

Bản thân anh Hải là người có học thức cao, có chỗ ở, nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Trong quá trình giao dịch với vợ chồng chị Quyên không có biểu hiện mờ ám, nghi vấn.

Vì vậy, Công an huyện cũng loại trừ khả năng những người này dùng thủ đoạn thôi miên, đánh thuốc mê để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Quyên hoặc bắt cóc trẻ em như người dân đồn đoán, suy diễn.

Việc đang được Công an huyệ̣n Thanh Hà phối hợp Công an tỉnh Hải Dương điều ra, làm rõ

