Ngay trước khi qua đời, Chester và đồng đội đã để lại cho thế giới một món quà cuối cùng - Talking To Myself. Hãy cùng nghe lại và tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong ca từ của bài hát đặc biệt này.

Ra mắt vào ngày 18/7, bản audio của Talking To Myself nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ các fan. Đây là sự pha trộn giữa Pop - Rock, với phong cách khá giống nhóm nhạc lừng danh một thời The Killers. Ca từ Talking To Myself chính là câu chuyện về Chester Bennington qua góc nhìn của người vợ của anh: Talinda.

Trong 1 lần chia sẻ trước truyền thông, Chester cho biết lời bài hát chính là những suy nghĩ của vợ anh khi chứng kiến mình vật lộn đấu tranh với những vấn đề cá nhân và cô cảm thấy tuyệt vọng khi không thể giúp được gì. MV chính thức của ca khúc này được ra mắt vào ngày 20/7, ngay trước sự ra đi của Chester.

MV của Talking To Myself được lên sóng vào ngày 20/7, ngay trước sự ra đi của Chester.

Bài hát hiện được người hâm mộ khắp nơi trên thế giới chia sẻ mạnh mẽ, cũng như nghiền ngẫm và phân tích ý nghĩa ẩn chứa sau ca từ của nó. Tất cả đều có chung một suy nghĩ “Tại sao lại ra MV, tại sao mang cho họ niềm hân hoan vui sướng, rồi sau đó lại đẩy họ xuống nỗi thất vọng tột cùng với sự ra đi đột ngột như vậy?”. Câu hát được chia sẻ nhiều nhất hiện nay có lẽ là “When you leave me, where do you go?” - “Khi bạn rời xa tôi, đâu sẽ là nơi bạn tới?”. Đây như là một lời trách móc, nó thể hiện sự cô đơn và hụt hẫng của các fan khi mà Chester đã vĩnh viễn rời xa họ theo cái cách đột ngột và bất ngờ như vậy.

Đoạn điệp khúc của bài hát đang trở nên vô cùng ám ảnh với người hâm mộ. “Có một sự thật là, khi cố gắng trở thành một ai đó. Bạn lao thật nhanh như bầu trời sắp rớt xuống. Tôi có thể thì thầm, tôi có thể la lối. Nhưng tôi biết rằng, vâng, tôi biết được rằng, thực chất là tôi chỉ đang nói với chính bản thân mà thôi”. Các fan khắp nơi trên thế giới đều đang tự hỏi những vấn đề mà Chester phải đối mặt là gì, nó to lớn đến đâu. Họ khóc cho anh, họ gào thét tên anh. Nhưng họ hiểu rằng, họ đang tự nói với chính bản thân mà thôi, vì anh đã ra đi mãi mãi rồi.

“Tôi thừa nhận tôi đã mắc lỗi rồi. Nhưng tất cả những thứ về bạn có lẽ là đáng giá nhất đối với tôi. Bạn có nghe thấy tôi gọi không?” - Chester, anh có nghe thấy hàng triệu con tim trên thế giới gọi tên anh?

Sự ra đi của anh ấy là cú sốc quá lớn với người yêu âm nhạc trên khắp thế giới. Có lẽ phải một thời gian rất dài nữa, họ mới vượt qua được nỗi đau này. Giờ đây, âm nhạc và giọng hát của Chester chính là điều quý giá nhất còn lại với người hâm mộ, hôm nay đến mãi mãi về sau - như một trong những điều đáng trân trọng nhất của cuộc đời.

Còn bây giờ, xin hãy yên nghỉ, Chester Bennington!

Khánh