Bị công an bao vây, tên cướp tiệm vàng dùng súng bắn nhiều phát đạn về phía công an rồi bỏ chạy.

Báo An ninh thủ đô đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trí Tâm (35 tuổi, ngụ phường Long Điền, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ ) để điều tra về hành vi cướp tài sản và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, khoảng 3h30 sáng 21/4, Tâm mang theo súng đến cướp tiệm vàng Thành Đô (xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Trong lúc đối tượng khống chế chủ tiệm vàng để cướp thì người nhà chủ tiệm vàng liền gọi điện báo Công an.

Đối tượng Nguyễn Trí Tâm - Ảnh: Công an nhân dân

Nhận được tin báo, Công an xã Định Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường vây bắt tên cướp.

Bị Công an bao vây, đối tượng liền lấy súng bắn nhiều phát đạn về phía Công an rồi bỏ chạy.

Lực lượng Công an đã truy đuổi bắt giữ được đối tượng cùng tang vật là 1 khẩu súng K59 có gắn nòng giảm thanh, 15 viên đạn và một cặp da màu đen bên trong có 63 triệu đồng, 1 ống tuýp và nhiều dụng cụ dùng để mở khóa.

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên thông tin thêm, sáng 23/4, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã tặng giấy khen và thưởng hơn 10 triệu đồng cho 3 công an viên và 3 người dân xã Định Hòa (H.Gò Quao, Kiên Giang) do có thành tích xuất sắc trong truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp.

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

