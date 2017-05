Sau khi bị dân vây bắt, hai đối tượng trộm chó bị thương khá nặng, quần áo lấm bẩn, mặt mũi bầm dập, chảy máu.

Hình ảnh hai đối tượng trộm chó ở xã Quang Trung và tang vật được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook

Ngày 16.5, Công an huyện An Lão (TP.Hải Phòng) đang phối hợp với Công an xã Quang Trung (huyện An Lão) điều tra, xử lý hai đối tượng trộm chó là Hoàng Văn Tiên (34 tuổi, trú huyện An Lão) và Nguyễn Hữu Long (32 tuổi, trú huyện Kiến Thụy).

Thông tin ban đầu, tối 15.5, người dân thôn Câu Hạ A, xã Quang Trung bắt quả tang Tiên và Long đi xe máy vào thôn bắt trộm chó của một hộ dân ở thôn Câu Hạ A.

Phát hiện chó bị kẻ trộm bắt mất, gia đình chủ đã hô hoán, cùng người dân vây bắt 2 tên trộm.

Một cán bộ Công an huyện An Lão Hải Phòng cho biết, trên đường bỏ chạy Long và Tiên bị ngã xe máy nên bị người dân bắt giữ.

Do bức xúc, nhiều người đã lao vào đánh 2 đối tượng. Sau đó, người dân địa phương đưa hai đối tượng trộm chó cùng tang vật là xác một con chó về nhà văn hóa thôn và báo công an xã.

Theo cán bộ Công an huyện An Lão, sau khi tiếp nhận thông tin, ngay trong đêm 15.5, Công an huyện An Lão đã cử cán bộ xuống phối hợp cùng Công an xã Quang Trung, đưa hai đối tượng về trụ sở công an xã.

Hình ảnh người dân xã Quang Trung bắt hai tên trộm chó đã được một số người dùng Facebook chia sẻ rộng rãi.

Theo hình ảnh chia sẻ, thời điểm được đưa về nhà văn hóa thôn, Long và Tiên đã bị thương khá nặng, quần áo bị rách, lấm bẩn, mặt mủi bầm dập.

Một đối tượng tỉnh táo ngồi bệt dưới đất, một đối tượng thì nằm gục dưới sàn. Người dân địa phương cho rằng, đối tượng trộm chó giả chết để tránh bị đánh. Thấy đối tượng trộm chó còn lại vẫn tỉnh táo, một số người dân bức xúc lao vào đòi đánh đập. Tuy nhiên, một số người đã ngăn lại.

Sau khi lực lượng công an có mặt, cả hai nghi phạm trộm chó tỏ ra khá tỉnh táo ngồi vào bàn để làm việc.

Theo cán bộ Công an huyện An Lão, kết quả điều tra ban đầu xác định, hai đối tượng Long và Tiên đều chưa có tiền án, tiền sự. Do chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự nên cơ quan điều tra đã cho các đối tượng về nhà. Cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ xử lý hai đối tượng trộm chó theo quy định.