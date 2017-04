Đang khống chế chủ tiệm vàng để cướp thì bị lực lượng chức năng bao vây, tên cướp manh động liền dùng súng bắn trả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trí Tâm (35 tuổi, ngụ phường Long Điền, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng

Trước đó, vào khoảng 3h30, sáng 21-4, đối tượng Tâm mang theo súng đến cướp tiệm vàng Thành Đô (xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Trong lúc đối tượng khống chế chủ tiệm vàng này để cướp thì người nhà chủ tiệm vàng liền gọi điện báo Công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Định Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường vây bắt tên cướp.

Đối tượng Nguyễn Trí Tâm

Bị Công an bao vây, đối tượng liền lấy súng bắn nhiều phát đạn về phía Công an rồi bỏ chạy. Lực lượng Công an đã truy đuổi bắt giữ được đối tượng cùng tang vật là 1 khẩu súng K59 có gắn nòng giảm thanh, 15 viên đạn và một cặp da màu đen bên trong có 63 triệu đồng, 1 ống tuýp và nhiều dụng cụ dùng để mở khóa.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.